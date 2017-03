Medien: Kane droht Saisonaus

Sonntag, 12.03.2017

Das berichtet der Guardian. Demnach hat der 23-Jährige die White Hart Lane auf Krücken verlassen, am rechten Fuß trug er einen Schutzschuh.

"Es ist das gleiche Sprunggelenk wie nach dem Spiel gegen Sunderland. Jetzt müssen wir abwarten. Wir werden es morgen untersuchen und danach sehen wir, was gemacht werden muss", sagte Trainer Mauricio Pochettino nach der Partie.

Kane war im September bereits wegen einer Knöchelverletzung, die er sich bei der Partie gegen Sunderland zugezogen hatte, ausgefallen und verpasste damals fünf Premier-League-Spiele.

In der laufenden Saison erzielte Kane in 22 Spielen 19 Treffer und bereitete weitere vier Tore vor. Damit liegt er in der Torschützenliste gleichauf mit Romelu Lukaku vom FC Everton an der Spitze.

Harry Kane im Steckbrief