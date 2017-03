Gareth Bale sieht Alli als Ronaldo-Nachfolger

Donnerstag, 09.03.2017

So soll sich der walisische Flügelspieler bei den Real-Bossen für eine Verpflichtung des 20-Jährigen Dele Alli stark gemacht haben. Dies will die Sun in Erfahrung gebracht haben.

Einziger Haken an der Sache ist die Vertragslaufzeit des Shootingstars: Immerhin besitzt Alli noch einen Vertrag bis 2022 bei Tottenham. Das bedeutet, dass die Londoner nicht gezwungen sind, ihren Youngster bald ziehen zu lassen. Im Raum steht eine Ablösesumme in Höhe von 100 Millionen Euro.

Die aktuelle Form von Alli zeigt, warum Tottenham und Gareth Bale von dem torgefährlichen Mittelfeldspieler derart überzeugt sind: In seinen letzten zwölf Spielen in der Premier League erzielte der Allrounder stolze zehn Tore.

Dele Alli im Steckbrief