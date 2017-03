Klopp: "Ein Genie darin, Derbys zu verstehen"

Freitag, 31.03.2017

Mit einem Sieg über Everton würden die Reds zudem die Hoffnungen auf die Teilnahme an der Champions League stärken. Im Vergleich zu seinem Gegner an der Seitenlinie, Ronald Koeman, sieht Klopp einen Vorteil für sich: "Ich bin nicht in vielen Teilen des Lebens erfahren, aber vielleicht bin ich ein Genie darin, Derbys zu verstehen, weil ich keine Sekunde gebraucht habe, um das hier zu kapieren. Für 90 Minuten wird die Welt still stehen."

Everton hat nur eines der letzten zwölf Spiele verloren und mit Romelu Lukaku den besten Torschützen der Premier League in den eigenen Reihen. Davon lässt sich Klopp aber nicht einschüchtern: "Sie sehen wirklich selbstbewusst aus. Aber ich kann mir keinen einzigen Grund vorstellen, warum wir nicht auch selbstbewusst sein sollten. Everton ist ein gutes Team und hatten einen guten Lauf. Aber wir sind Liverpool, wir spielen zuhause und keiner sollte die Kraft von Anfield unterschätzen."

