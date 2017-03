Medien: United will Griezmann-Klausel ziehen

Freitag, 31.03.2017

100 Millionen Euro sollen schon bald für Griezmann nach Spanien wandern. Dessen ist sich der Telegraph sicher, der vermeldet, dass die Ausstiegsklausel des Stürmers von den Red Devils gezogen werden soll. Demnach ist Jose Mourinho Antreiber hinter der Transferattacke.

Mit der in Spanien ohnehin in jedem Vertrag verpflichtenten Ausstiegsklausel sind den Rojiblancos die Hände gebunden. Sollte ManUnited die Klausel wirklich aktivieren wollen, hinge es letztlich am Spieler, ob dieser den Klub wechseln möchte.

Bisher soll sich Griezmann davor gescheut haben, nach England zu wechseln. Diese Zweifel, so der Bericht des Telegraph, soll ihm Nationalmannschaftskollege Paul Pogba zumindest zu Teilen ausgetrieben haben. Der Mittelfeldspieler war im letzten Sommer für mehr als 100 Millionen Euro nach Manchester gewechselt.

Antoine Griezmann im Steckbrief