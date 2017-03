Ranieri: "Es war ein Schock"

Mittwoch, 29.03.2017

"Ich habe in meiner Karriere viel erlebt, aber nie so etwas wie das", gab Ranieri Wochen nach seiner Entlassung an. Leicester trennte sich mit zunehmenden Abstiegssorgen von Meistertrainer: "Das war ein Schock. Auch wenn solche Dinge im Fußball passieren."

Erlebe die Premier League Live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Ranieri erklärte, er würde mehr Überraschung als Verbitterung empfinden. "Wir haben etwas Außergewöhnliches geschafft", sagte er. Er gab an, am 10. April ein Spiel von Leicester City für Sky Sports zu kommentieren. Bis dahin würde er keine Worte mehr verlieren wollen.

Claudio Ranieri im Steckbrief