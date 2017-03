Ranieri-Entlassung: Fuchs weist Schuld zurück

Mittwoch, 22.03.2017

Ranieri war Ende Februar als Coach der Foxes entlassen worden, da der Verein in der englischen Premier League in Abstiegsgefahr schwebt. Dass Leicester nach Ranieris Freistellung prompt gegen den FC Liverpool und dessen deutschen Teammanager Jürgen Klopp mit 3:1 gewann, erklärt Fuchs mit der Mentalität des Teams: "Wir waren in der Öffentlichkeit die Bösen, jeder war gegen uns. Also sagten wir uns: Denen zeigen wir es! Dann haben wir gegen Liverpool richtig die Sau rausgelassen."

Fuchs, der in der Bundesliga 183 Spiele für Schalke 04, den FSV Mainz 05 und den VfL Bochum absolviert hatte, sieht die Verantwortung für den Absturz des Champions-League-Viertelfinalisten nicht allein beim Trainer. "Vielleicht waren wir übermotiviert und wollten beweisen, dass wir der amtierende Meister sind. Da gab es Szenen, in denen wir mit Schnörkel gespielt haben, mit Hackentricks, besonderen Torabschlüssen, nur um unser Können zu beweisen. Wir waren nicht mehr pragmatisch und haben unabsichtlich die Basics vernachlässigt", sagte Fuchs.

