Deschamps: Kante ist einer der Besten der Welt

Dienstag, 21.03.2017

"Er ist mittlerweile schon eine Zeit lang bei uns. Er hat dennoch nicht alle Spiele gespielt. Ob er spielt kommt darauf an, welches System ich wähle", sagte Deschamps auf einer Pressekonferenz. "N'Golo hat bei uns tolle Leistungen gebracht. Auch bei Leicester und Chelsea zeigte und zeigt er seine Qualitäten. Er wird sicherlich einen zweiten Titel in Folge in England gewinnen."

"In seiner Position gehört der zu den Top-Spielern Europas und der Welt. Darüber werde ich mich nicht beklagen", fügte er an. "Er ist Franzose, er spielt bei uns und er ist ganz klar ein wichtiger Spieler. Er ist sehr effizient. Dazu fängt er nun sogar an Tore zu schießen. Das ist perfekt."

Kante machte sein Frankreich-Debüt im März 2016 im Alter von 24 Jahren und absolvierte seitdem 13 Spiele für seine Nationalmannschaft.

N'Golo Kante im Steckbrief