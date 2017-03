Reaktionen zum Schweinsteiger-Wechsel

Dienstag, 21.03.2017

Joachim Löw (Bundestrainer): "Er hat mir gesagt, dass er alles reingehängt und versucht hat. Er hat wahrscheinlich das Gefühl gehabt, dass ManU dauerhaft ohne ihn plant. Bastian fühlt sich in großen Städten wohl, wo er untertauchen und viel erleben kann. Das ist absolut okay. Es ist schade für ihn, dass es so für ihn in Manchester endet. Ich bin der Meinung, dass er ManU hätte helfen können als Organisator im Mittelfeld, aber die Entscheidung des Trainers war anders."

Uli Hoeneß (Präsident Bayern München bei Sky): "Das war natürlich auf Dauer kein Zustand für ihn in Manchester. Das fünfte Rad am Wagen zu sein, ist für einen Mann wie Schweinsteiger eine Situation, mit der er nicht zufrieden sein kann. Er ist ein Global Player, der sich auf der ganzen Welt zurechtfindet. Auch mit der Sprache wird er kein Problem haben. So kann man seine Karriere beenden."

Nadine Angerer (Ex-Nationaltorhüterin) twitterte: "Willkommen in Amerika, @BSchweinsteiger. Wir sehen uns am 5. Juli in Portland"

Bastian Schweinsteiger im Steckbrief