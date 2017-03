United: Griezmann-Transfer vor Abschluss?

Freitag, 24.03.2017

Die Manchester Evening News will wissen, dass United ziemlich genau 100 Millionen Euro an Atletico Madrid überweist. Die Colchoneros haben demnach eingelenkt, da sie aufgrund der Ausstiegsklausel Griezmanns machtlos sind.

Der Franzose selbst sei offen für einen Tapetenwechsel. Zuletzt hatte sein Noch-Trainer Diego Simeone erklärt, dass er davon ausgehe, dass Griezmann sich nach der Saison andere Angebote anhören wird.

United-Coach Jose Mourinho soll den 26-Jährigen als oberstes Ziel für die kommende Saison ausgeschrieben und das Signal der Klubbosse bekommen haben, alles daran zu legen, Griezmann ins Old Trafford zu lotsen.

Nach einer spektakulären Vorsaison legt der Angreifer auch in dieser Spielzeit wieder starke Zahlen auf: In 40 Pflichtspielen steht Griezmann bei 22 Treffern und elf Assists.

