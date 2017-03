Cantona über Suarez: "Schwalbenkönig"

Freitag, 24.03.2017

Bei Eurosport schoss der Franzose scharf gegen den 30-Jährigen. "Mittlerweile ist Suarez kein Beißer mehr, er ist ein Schwalbenkönig. Nicht mal ein guter, er fällt viel zu dramatisch", so die United-Legende. "Als er sich die Hand an die Kehle gehalten hat, was für ein eklatanter Betrug! Grauenhaft! Das ist Fußball-Porno, so etwas sollten sich keine Kinder anschauen dürfen", fuhr er fort.

Luis Suarez im Steckbrief