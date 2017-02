Henry: "Hätte gerne mit Giroud gespielt"

Mittwoch, 08.02.2017

Zuletzt wurde Henry mit den Worten zitiert, dass Giroud nicht gut genug für Arsenal sei. Dies stellte er nun richtig: "Ich habe ihn nie kritisiert. Ich wurde gefragt, was Arsenal tun müsse, um die Meisterschaft zu gewinnen. Darauf habe ich geantwortet, dass Giroud nicht der einzige Stürmer bleiben darf."

Weiter führte er aus: "Ich habe gesagt, dass Arsenal eine starke Defensive, wenige Verletzungen und einen Mesut Özil in der Form der Vorsaison benötigt. Und eben einen Stürmer, welcher vom Typ her anders ist als Giroud. Sonst habe ich nichts gesagt."

In seinen 17 Einsätzen in der Premier League erzielte der französische Nationalspieler bisher acht Treffer und bereitete vier weitere vor. Nur Superstar Alexis Sanchez war in der laufenden Saison mit 15 Toren erfolgreicher.

