Monreal: Haben Chancen auf den Titel

Sonntag, 01.01.2017

"Man kann nie sicher sein, einen Titel zu holen", erklärte er im Interview mit Times of India. Monreal weiter: "Aber wir glauben, dass wir insgesamt besser aufgestellt sind als jemals zuvor. Natürlich ist es besonders wichtig, die Spiele an Weihnachten und am Neujahrstag zu gewinnen. So startet man mit einem positiven Gefühl ins neue Jahr."

Erlebe die Premier League Live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Monreal kam in dieser Spielzeit 17-mal in der Premier League zum Einsatz.

Nacho Monreal im Steckbrief