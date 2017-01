Klopp begeistert von Gerrard-Rückkehr

Montag, 23.01.2017

"Wir hatten ein sehr, sehr gutes und sehr langes Gespräch", erzählte Klopp im Trainingszentrum. "Wahrscheinlich weiß jeder hier besser als ich, was für ein toller Kerl er ist."

"Für mich war es wichtig, zu wissen, was Steven will und er hat mir gesagt, dass er Trainer werden will. Das ist cool", sagte Klopp weiter, der Gerrard jede Unterstützung zusicherte, die er brauche. "Wir haben über verschiedene Dinge geredet, über verschiedene Möglichkeiten und jetzt ist er in der Akademie. Das ist großartig für uns als Klub und für ihn, da es ein Job ist, den man lernen muss."

Erlebe die Premier League Live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Die Entscheidung, unmittelbar nach seiner aktiven Karriere wieder an die Anfield Road zurückzukehren, befürwortete der deutsche Trainer derweil: "Wenn jemand wie Steven Gerrard - ein Spieler wie er und vor allem eine Person wie er - bereit ist, einen solchen Schritt zu wagen, dann sind das wundervolle Nachrichten für den Fußball. Seine spielerische Erfahrung und alles, was er ab jetzt lernt, deuten auf eine tolle Zukunft hin."

Steven Gerrard im Steckbrief