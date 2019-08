Tottenham Hotspur gegen Inter Mailand: ICC 2019 heute live im TV, Livestream und Liveticker

Tottenham Hotspur trifft heute im Rahmen des ICC 2019 auf Inter Mailand. Wo es das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker zu verfolgen gibt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Tottenham Hotspur gegen Inter Mailand: Wo und wann findet das ICC-Spiel statt?

Das heutige Spiel findet im Tottenham Hotspur Stadium in London statt. Das neue Stadion der Spurs wurde erst dieses Jahr eröffnet und bietet Platz für knapp 62.000 Fans. Anstoß an der White Hart Lane ist um 16.05 Uhr.

Tottenham Hotspur gegen Inter Mailand: ICC 2019 live im TV und Livestream

DAZN zeigt alle Spiele des ICC live und in voller Länge. Der Streamingdienst bietet neben den ICC-Matches die komplette Serie A, Primera Division, Ligue 1 und ab dieser Saison sogar exklusiv 40 Bundesligaspiele an.

Für 11,99 Euro monatlich oder 119,99 Euro im Jahr bekommt Ihr das volle Streaming-Angebot mit Fußball, NFL, NBA, MLB und vielem mehr. Mehr Sport gibt es sonst nirgends.

Alternativ könnt ihr das Spiel auch bei Sport1 sehen. Der Sportsender bietet neben der Übertragung im TV auch einen Livestream an.

Selbstverständlich gibt es das Duell auch im SPOX-Liveticker.

Tottenham Hotspur gegen Inter Mailand beim ICC 2019

Der International Champions Cup neigt sich dem Ende zu. Heute steht mit der Partie zwischen den Spurs und Inter das vorletzte Spiel beim Vorbereitungsturnier an. Davor haben beide Teams schon fleißig getestet.

Tottenham besiegte in der Vorbereitungsphase auf die neue Saison schon Mannschaften wie Real Madrid und Bayern München beim Audi Cup. Die Champions-League-Finalisten scheinen schon gut in Form zu sein und wollen diese natürlich konservieren, bevor es in einer Woche im Liga-Auftakt gegen Aston Villa geht.

Inter Mailand spielte in der Vorbereitung schon gegen Größen wie Manchester United (0:1) und PSG (6:5 n.E.). Am spektakulärsten war jedoch das Derby d'Italia gegen Juve vor zwei Wochen, das die Mailänder im Elfmeterschießen knapp verloren.

Der komplette ICC-Plan sieht wie folgt aus: