FC Liverpool gegen Manchester City heute live: Community Shield im TV, Livestream und Liveticker

Auch in England steht am heutigen Sonntag der erste Titel der Saison auf dem Spiel. Wo ihr den Community Shield 2019 zwischen dem FC Liverpool und Manchester City live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Willst du keine Sekunde der ersten Titelentscheidung in England verpassen? Dann hole dir jetzt deinen kostenlosen Probemonat auf DAZN und schaue Liverpool vs. City live!

Der Community Shield 2019, vergleichbar mit dem deutschen Supercup, wird am heutigen Sonntag den ersten offiziellen englischen Titelträger der neuen Saison krönen.

Wie in Deutschland treffen der Ligameister und Pokalsieger aufeinander. Da Manchester City in der abgelaufenen Spielzeit beide Titel gewann, rückt der Vizemeister automatisch nach - in diesem Fall der FC Liverpool. Anstoß der Partie ist um 16 Uhr.

Liverpool gegen Manchester City heute live im TV und Livestream

Der Streamingdienst DAZN hat sich die Rechte am diesjährigen Community Shield gesichert. Bei DAZN könnt ihr das Spiel zwischen den Reds und den Citizens live und in voller Länge verfolgen. Eine Free-TV-Übertragung wird es nicht geben.

Für den Sonntagnachmittag stellt DAZN folgendes Personal:

Moderator: Daniel Herzog

Daniel Herzog Kommentator: Marco Hagemann

Marco Hagemann Experte: Ralph Gunesch

Neben Fußball-Highlights aus den europäischen Topligen bietet DAZN auch weitere spannende Sportarten wie Basketball, Darts, Golf, Tennis und Eishockey im Livestream an.

Ab 2019/20: Bundesligaspiele exklusiv auf DAZN

Ab der nun beginnenden Saison 2019/2020 zeigt DAZN die Bundesligaspiele am Freitagabend um 20:30 Uhr, sonntags um 13:30 Uhr, montags um 20:30 Uhr, den Supercup und die vier Relegationsspiele (Bundesliga/2. Bundesliga und 2. Bundesliga/3. Liga) live.

"Das ist ein ganz besonderer Moment und eine großartige Partnerschaft für DAZN in Deutschland und Österreich. Erstmals können wir den Fans die Bundesliga live auf DAZN präsentieren und unser Angebot mit zahlreichen internationalen Premium-Sportinhalten ergänzen", sagt Thomas de Buhr, Executive Vice President DACH bei DAZN.

Community Shild 2019: LFC gegen ManCity heute im Liveticker

Wer auf ein Bewegtbild zum Community Shield 2019 verzichten muss, der ist auch hier bei SPOX bestens aufgehoben. Wir halten euch mit einem exklusiven Liveticker über das Spielgeschehen auf dem Laufenden. So verpasst ihr keine Treffer.

Hier geht's zum Liveticker LFC - ManCity.

Neben Fußball bietet SPOX auch andere Sportarten im Liveticker zum entspannten Mitlesen an. Darts, Handball und Eishockey gehören genauso zum Programm wie Tennis, Golf und Basketball.

FC Liverpool - Manchester City: Die letzten Duelle

Auf dem Weg zum Titel setzte sich Manchester City im Rückspiel in der Premier League mit 2:1 gegen die Reds durch. Leroy Sane erzielte in der 72. Minute das entscheidende Tor. Das Hinspiel blieb letzte Saison ein torloses 0:0.

Datum Heim Auswärts Ergebnis 03.01.2019 Manchester City FC Liverpool 2:1 07.10.2018 FC Liverpool Manchester City 0:0 26.07.2018 Manchester City FC Liverpool 1:2 10.04.2018 Manchester City FC Liverpool 1:2 04.04.2018 FC Liverpool Manchester City 3:0

FC Liverpool: Die Vorbereitung

Der Champions-League-Sieger aus Liverpool verließ den Platz in der Vorbereitung oftmals als Verlierer. Die Ergebnisse waren für Trainer Jürgen Klopp allerdings eher zweitrangig - auch aufgrund von Verletzungen und Abstellungen zum Afrika Cup.

Im vergangenen Testspiel gegen Lyon siegte die LFC-Elf durch Treffer von Roberto Firmino, Joachim Andersen (ET) und Harry Wilson mit 3:1.