Copa America: Paraguay verspielt Sieg gegen Katar

Paraguays Fußball-Nationalmannschaft hat beim Start in die Copa America einen sicher geglaubten Sieg gegen Außenseiter Katar verspielt. Die Guaranies kamen in Rio de Janeiro trotz 2:0-Führung nicht über ein 2:2 (1:0) gegen die Gast-Teilnehmer vom Persischen Golf hinaus und verpassten es damit, in der Gruppe B nach Punkten zu Spitzenreiter Kolumbien aufzuschließen.

Kolumbien hatte am Samstag 2:0 gegen Argentinien gewonnen. Im wegweisenden zweiten Gruppenspiel trifft Paraguay am Mittwoch auf die Argentinier.

Im gähnend leeren Maracana trafen der 36-jährige Oscar Cardozo (4.), langjähriger Torjäger von Benfica Lissabon, und Derlis Gonzalez (56.) für Paraguay. Almoez Ali (68.) und Boualem Khoukhi (77.) sicherten dem WM-Gastgeber von 2022 aber noch einen unerwarteten Punkt.

Um 0:00 Uhr stehen sich Uruguay und Ecuador aus Gruppe C gegenüber (live auf DAZN).