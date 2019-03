Lionel Messi bei Argentinien-Comeback verletzt

Superstar Lionel Messi hat bei seinem Comeback für die argentinische Nationalmannschaft eine Niederlage hinnehmen müssen - und fehlt nun auch noch verletzt.

In Madrid verlor das Team von Trainer Lionel Scaloni 1:3 (0:2) gegen Venezuela. Messi war zuletzt beim Achtelfinal-Aus bei der WM-Endrunde in Russland (3:4 gegen Frankreich) im vergangenen Jahr für sein Heimatland aufgelaufen.

Schon den nächsten Test am Dienstag in Marokko wird Messi nun wieder verpassen. Der 31-Jährige trat die Reise nach Tanger wegen wiederkehrender Schambein-Probleme nicht an, das teilte der argentinische Verband mit.

Sollte Messi länger fehlen, könnte er für den FC Barcelona das Spitzenspiel gegen Atletico Madrid verpassen. Nach der Länderspielpause warten zuerst Espanyol Barcelona und der FC Villarreal, danach stünde Atleti an.

Die Venezolaner Jose Salomon Rondon (6.), Jhon Murillo (44.) und Josef Martinez (75. Foulelfmeter) hatten am Freitag den Sieg für das krisengeplagte Land sichergestellt. Für Argentinien traf lediglich Lautaro Martinez (59.).

Argentiniens Trainer Scaloni musste bei dem Testspiel auf einige Stammspieler verzichten. So fehlten unter anderem Sergio Aguero, Gonzalo Higuain und Angel di Maria.