Wissenschaftler behauptet: Wir können Lionel Messi klonen

Der spanische Gen-Wissenschaftler Arcadi Navarro behauptet, eine exakte Kopie von Lionel Messi anfertigen zu können. In der Theorie soll der Messi-Klon sogar dasselbe Potenzial besitzen wie der fünfmalige Gewinner des Ballon d'Or.

"Ja, wir könnten Messi mit aktuellen Techniken klonen", behauptet Navarro im Interview mit dem Radiosender Cadena SER. "Wir würden ein Resultat erzielen, das Messi sehr ähnlich wäre. Das Ergebnis würde wie sein Zwilling aussehen, als ob zwei Zwillinge geboren worden wären und wir einen von beiden für 20 oder 30 Jahre eingefroren hätten."

Klon von Lionel Messi würde wohl keine Weltkarriere hinlegen können

Obwohl es der Wissenschaftler in der Theorie für möglich hält, den Superstar des FC Barcelona zu klonen, hält er es für unwahrscheinlich, dass der mögliche Messi-Klon eine ähnliche Karriere hinlegen würde wie das Original.

"Messi ist nicht nur wegen seiner Gene so wie er ist, sondern wegen allem, was er durchlebt hat. Da wäre seine Ausbildung, sein Aufenthalt in La Masia und seine Behandlung mit Wachstumshormonen", macht Navarro klar.