EM-Qualifikation: Polen gegen Lettland heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der Gruppe G stehen die zweiten Spiele für die EM-Qualifikation auf dem Programm. Dabei ist Polen heute gegen Lettland gefordert. Hier auf SPOX seht ihr, wo und wann die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker nachverfolgt werden kann.

Während Deutschland in das erste Spiel der EM-Qualifikation geht, bestreitet Polen heute bereits das zweite Gruppenspiel gegen Lettland. Nach dem 1:0 Sieg gegen Österreich kann das Team um Robert Lewandowski befreit aufspielen. Lettland muss sich dagegen nach dem 1:3 gegen Mazedonien steigern.

Polen gegen Lettland heut im TV und Livestream

Die Begegnung zwischen Polen und Lettland wird nicht im Fernsehen übertragen. Allerdings gibt es das Spiel dafür in voller Länge heute um 20. 45 Uhr auf DAZN im Livestream zu sehen. Wenn ihr euch die anderen Spiele der EM-Quali nicht entgehen lassen wollt, dann könnt ihr diese mit Ausnahme der deutschen Spiele ebenfalls alle auf DAZN abrufen.

EM-Qualifikation: Polen vs. Lettland im Liveticker

Zusätzlich zum Livetsream haben wir hier auf SPOX heute auch wieder einen Liveticker für das Spiel Polen gegen Lettland für euch. Auch die restlichen Partien könnt ihr den ganzen Tag über hier im Ticker verfolgen.

EM-Quali: Polen gegen Lettland im Vergleich

Bei der heutigen Begegnung geht Polen in Warschau als Favorit in die Partie. Auch wenn der 1:0-Sieg gegen Österreich etwas glücklich zustande kam, haben die Polen damit den vermeintlich stärksten Gegner aus der Gruppe G bereits besiegt. Lettland dagegen musste mit der 1:3-Niederlage schon im ersten Spiel einen herben Rückschlag einstecken. Auch der Vergleich Polen vs. Lettland spricht mit zehn Siegen, zwei Remis und zwei Niederlagen klar für den Gastgeber.

Die Spiele in der Gruppe G

Datum Heim Auswärts Ergebnis 21.03.2019, 20:45 Israel Slowenien 1 : 1 21.03.2019, 20:45 Mazedonien Lettland 3 : 1 21.03.2019, 20:45 Österreich Polen 0 : 1

EM-Quali: die Aufstellungen von Polen gegen Lettland

Sportlich hat Trainer Jerzy Brzeczek keinen Grund zu wechseln. Gegen die Letten wird die Mannschaft zwar allerdings offensiver auftreten .Torschütze Krzysztof Piatek könnte für Milik in die Startelf rücken.

Die Gäste könnten ebenfalls wieder in einer 4-4-2 Strategie mit einer Doppel 6 spielen. Coach Slavisa Stojanovic muss aber im defensiven Mittelfeld umstellen. Andrejs Ciganiks ist mit einer gelb-roten Karte gesperrt.

Die voraussichtliche Aufstellung:

Polen : Szczesny - Kedziora, Glik, Bednarek, Bereszynski - Grosicki, Krychowiak, Klich, Zielinski- Milik, Lewandowski

: Szczesny - Kedziora, Glik, Bednarek, Bereszynski - Grosicki, Krychowiak, Klich, Zielinski- Milik, Lewandowski Lettland: Vanins - Gabovs, Dubra, Oss, Maksimenko - Rugins, Tarasovs, Isajevs, Karasausks - Rakels - Sabala

Polen gegen Lettland in der Gruppe G

Abgesehen von Polen und Lettland kämpfen Österreich, Mazedonien, Israel und Slowenien um die zwei Tickets für die Endrunde 2020.

Die Gruppe G nach dem ersten Spieltag: