EM-Qualifikation: Zypern gegen Belgien heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 2. Spieltag der Gruppe I in der EM-Qualifikation ist Belgien heute gegen Zypern gefordert. Hier gibt es alles Informationen, wo und wann ihr das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker anschauen könnt.

Willst du noch mehr Spiele der EM-Qualifikation heute live erleben? Dann sichere dir jetzt deinen kostenlosen Probemonat auf DAZN und profitiere von zahlreichen Livestream-Angeboten zu allen möglichen Sportarten.

Zum Auftakt der EM-Qualifikation gab es für beide Mannschaften einen Sieg. Belgien besiegte Russland trotz des Patzers von Thibaut Courtois souverän mit 3:1, während Zypern mit San Marino keine Probleme hatte und 5:0 gewann.

Zypern-Belgien heute im TV und Livestream

Die Partie zwischen Belgien und Zypern wird im deutschen Free-TV nicht zu sehen sein. Stattdessen könnt ihr euch das ganze Spektakel heute ab 20.45 Uhr im Livestream auf DAZN anschauen. Bis auf die Spiele des DFB könnt ihr dort zudem auch alle anderen Spiele der EM-Qualifikation live und auf Abruf ansehen.

Zypern vs. Belgien im Liveticker

Wer keine Möglichkeit zum Livestream auf DAZN hat, der ist heute auf SPOX bestens versorgt. Hier gibt es alle Spiele der Qualifikation zur Europameisterschaft im Liverticker. So erhaltet ihr auch heute für Zypern gegen Belgien alle wichtigen Infos.

EM-Quali: Die Aufstellung von Zypern gegen Belgien

Sowohl Zypern als auch Belgien können positiv auf den ersten Spieltag zurückblicken. Unter dem spanischen Coach Roberto Martinez wurde Russland ohne Probleme geschlagen. Trotz des starken 5:0 Sieges von Zypern gegen San Marino ist Belgien als Dritter der WM 2018 der große Favorit für das heutige Spiel.

Zypern vs. Belgien: Die voraussichtliche Aufstellungen:

Zypern: Panayi - Dimitriou, Kousoulos, Laifis, Ioannou - Georgiou, Papoulis, Artymatas, Efrem - Mitidis, Sotiriou

Panayi - Dimitriou, Kousoulos, Laifis, Ioannou - Georgiou, Papoulis, Artymatas, Efrem - Mitidis, Sotiriou Belgien: Courtois -Alderweireld , Boyata , Vertonghen - Castagne ,Tielemans ,Dendoncker ,T. Hazard - Mertens ,E. Hazard - Batshuayi

EM- Qualifikation: Belgiens souveräner Auftakt

Mit dem Sieg gegen Russland hat sich Belgien bereits in guter Form präsentiert. Coach Martinez setzte dabei sogar auf Spieler mit wenig Erfahrung in der Nationalmannschaft wie Tielemans oder Thorgan Hazard und hatte trotzdem keine Probleme gegen die russische Auswahl. Das in der Weltranglisten auf Platz 87 liegende Zypern steht also heute vor einer schweren Aufgabe gegen die Red Devils.

Die Spiele am ersten Spieltag in der Gruppe I:

Datum Heim Auswärts Ergebnis 21.03.2019, 16:00 Kasachstan - Schottland 3 : 0 21.03.2019, 18:00 Zypern - San Marino 5 : 0 21.03.2019, 20:45 Belgien - Russland 3 : 1

EM Quali: Die Gruppe I mit Zypern und Belgien

Durch den 5:0-Erfolg gegen San Marino ist Zypern aktuell sogar Tabellenführer in der Gruppe I. Aktuell liegt das Team punktgleich vor Belgien und Kasachstan, die Schottland mit 3:1 schlugen. Neben dem Spiel Zypern gegen Belgien heute Abend um 20.45 Uhr spielen außerdem Kasachstan gegen Russland sowie San Marino gegen Schottland.

Die Tabelle vor dem heutigen Spieltag: