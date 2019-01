Küsten werden abgeflogen: Polizei setzt Suche nach Sala fort

Die Polizei hat ihre Suche nach dem vermutlich über dem Ärmelkanal abgestürzten Fußballprofi Emiliano Sala am Donnerstagmorgen fortgesetzt. Mit einem Flugzeug sollen verschiedene Küstenabschnitte abgesucht werden, dies gab die Guernsey Police gegen 8.50 Uhr bekannt.

Es ist bereits der dritte Tag, an dem nach dem vermissten Argentinier gesucht wird. Ein Kleinflugzeug mit dem 28-Jährigen an Bord war am Montagabend auf dem Flug von Nantes nach Cardiff rund 20 Kilometer nördlich der Kanalinsel Guernsey verschwunden. Sala hatte in einer Sprachnachricht während des Flugs seine Angst vor einer Katastrophe geäußert.

Es wird vermutet, dass die Maschine in den Ärmelkanal gestürzt ist. Die Wassertemperatur beträgt derzeit nur rund zehn Grad. Alle Suchaktionen blieben bislang erfolglos. Chief Officer John Fitzgerald, der die Aktion leitet, sagte am Mittwoch: "Traurigerweise glaube ich persönlich nicht, dass es Hoffnung gibt."

"Einige schwimmende Objekte wurden im Wasser gesichtet. Wir konnten allerdings nicht feststellen, ob sie von dem vermissten Flugzeug stammen. Wir haben auch keine Anzeichen der Menschen an Bord gefunden", hatte die Polizei am Dienstagabend mitgeteilt, nachdem die Suche wegen Einbruchs der Dunkelheit zunächst beendet wurde: "Wenn sie auf dem Wasser gelandet sind, stehen die Überlebenschancen leider schlecht."

Der Pilot hatte laut Polizeiangaben bei der Flugkontrolle auf der Nachbarinsel Jersey darum gebeten, die Flughöhe verringern zu dürfen. Danach brach der Kontakt zum Tower ab. Dass Emiliano Sala in der Maschine war, bestätigten die französischen Behörden. Die Aussichten auf ein Überleben der drei Insassen sind äußerst gering.

Stürmer Sala hatte am vergangenen Samstag seinen Wechsel vom französischen Erstligisten FC Nantes zu Cardiff City in die englische Premier League perfekt gemacht. Die Waliser sollen eine Klub-Rekordablöse von rund 17 Millionen Euro bezahlt haben.