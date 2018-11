UEFA Nations League heute live: Die Sonntagsspiele im TV, Livestream und Liveticker

In der UEFA Nations League bricht heute der sechste und letzte Spieltag an. Sieben Spiele stehen auf dem Programm. Welche das sind und wo ihr die Partien live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt, erfahrt ihr bei SPOX.

Während es bei einigen Spielen, wie bei der Partie Schweiz gegen Belgien, um den Gruppensieg geht, kann der Gewinner des Spiels zwischen England und Kroatien den Gruppensieg feiern, der Verlierer steigt ab.

UEFA Nations League heute live: Die Sonntagsspiele

Insgesamt stehen am heutigen Sonntag, den 18. November, sieben Partien auf dem Programm. Das früheste Spiel zwischen England und Kroatien wird bereits um 15 Uhr angepfiffen. Jeweils drei beginnen dann um 18 Uhr und 20.45 Uhr.

Liga A: England - Kroatien / Schweiz- Belgien

Liga B: Nordirland - Österreich

Liga C: Griechenland - Estland / Ungarn - Finnland

Liga D: San Marino - Weißrussland / Moldawien - Luxemburg

UEFA Nations League - Sonntagsspiele: Heute live im TV und Livestream

DAZN zeigt nahezu alle Spiele der UEFA Nations League im Livestream. In Deutschland könnt ihr heute alle Sonntagspartien live und exklusiv verfolgen. Die DAZN-Nutzer in Österreich müssen lediglich auf das Spiel ihres ÖFB-Teams verzichten. Das Gastspiel in Nordirland wird dort aber im öffentlich-rechtlichen Fernsehen auf ORF 1 gezeigt. In der Schweiz ist das Heimspiel der SFV-Elf im Free-TV auf SRF 2 zu sehen und somit nicht auf DAZN.

Neben Spielen der UEFA Nations League hat der Streamingdienst DAZN auch jede Menge Spitzenfußball aus der Champions und Europa League und aus den europäischen Top-Ligen im Angebot. Ganz nebenbei steht dort auch jede Menge US-Sport (NFL, NHL, NBA und MLB) im Programm. Das komplette Paket gibt es für 9,99 Euro im Monat. Zum kostenfreien Monat gelangt ihr hier.

UEFA Nations League heute live im Liveticker

Wer kein DAZN-Abonnement testen möchte, kann auf den Liveticker von SPOX zurückgreifen.