UEFA Nations League: Griechenland gegen Estland heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der UEFA Nations League kommt es zum Abschluss der Gruppenphase zum Spiel Griechenland gegen Estland. Alles Wissenswerte zur Partie und wo ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt ihr bei SPOX.

Im Hinspiel am ersten Spieltag setzten sich die Griechen mit 2:1 in Estland durch. Estland steht bereits schon vor dem Spiel als Gruppenletzter und somit als Absteiger aus Liga C fest. Für Griechenland geht es nur noch darum, den zweiten Rang zu sichern.

UEFA Nations League - Griechenland gegen Estland: Ort und Zeit

Das Spiel wird am heutigen Sonntag, 18. November, um 20.45 Uhr angepfiffen. Austragungsort ist das OAKA Spiros Louis in Athen.

Griechenland gegen Estland heute live im TV und Livestream

Der Streamingdienst DAZN hat sich die Rechte an der Übertragung der UEFA Nations League gesichert und zeigt auch dieses Spiel live und exklusiv. Neben der Nations League steht bei DAZN auch eine Vielzahl der Spiele aus Champions League und Europa League auf dem Programm. Die Premier League, Primera Division, Serie A und Ligue 1 gibt's dort außerdem zu sehen. Das komplette Paket gibt es für 9,99 Euro im Monat. Ein Monat lang kostenfrei testen? Kein Problem, hier entlang!

Griechenland gegen Estland heute live im Liveticker von SPOX

Wer kein DAZN-Abonnement hat, kann die Partie auch live im Liveticker von SPOX verfolgen.

UEFA Nations League: Liga C2 mit Griechenland, Estland, Ungarn und Finnland

Estland steht bereits vor dem letzten Spiel gegen Griechenland als Absteiger aus der Liga C fest. Da auch Finnland bereits als Gruppensieger feststeht, geht es für Griechenland und Ungarn nur noch um den zweiten Platz in der Tabelle.

Platz Team Spiele Torverhältnis Tordifferenz Punkte 1 Finnland 5 5:1 4 12 2 Griechenland 5 4:4 0 9 3 Ungarn 5 7:6 1 7 4 Estland 5 3:8 -5 1

Griechenland gegen Estland: Die bisherigen Duelle

Beide Nationen standen sich erst fünfmal gegenüber. Estland konnte dabei keines der Duelle für sich entscheiden. Dreimal gingen die Griechen als Sieger vom Platz und zweimal teilten sie sich die Punkte.