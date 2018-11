Testspiel: Türkei gegen Ukraine heute live im Livestream auf DAZN und im TV

Am heutigen Dienstagabend findet das Freundschaftsspiel zwischen der Türkei und der Ukraine statt. Wo ihr das Spiel im TV und als Livestream verfolgen könnt, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Die Ausgangslage könnte nicht unterschiedlicher sein. Die Ukraine setzte sich in der UEFA Nations League in Liga B Gruppe 1 klar durch und wird in die oberste Liga aufsteigen. Die Türkei hingegen findet sich in der nächsten Austragung des Wettbewerbs in Liga C wieder.

Ukraine gegen Türkei: Wo und wann wird gespielt?

Das Testspiel zwischen der Türkei und der Ukraine findet am heutigen Dienstag um 18:30 Uhr statt. Gespielt wird in im Olympia Stadion in Kiew.

Türkei vs. Ukraine heute live im TV und Livestream

Im Free-TV ist die Partie nicht zu sehen. Der Streamingdienst DAZN hat sich die Rechte für das Testspiel gesichert. Die Übertragung startet wenige Minuten vor Anpfiff.

DAZN besitzt außerdem noch Übertragungsrechte an der Nations League, der Champions und Europa League und an weiteren europäischen Top-Ligen wie der Premier League, La Liga, Ligue 1 oder Serie A.

Ukraine gegen Türkei - Fakten zum Spiel

Die Türkei verlor sein letztes Spiel mit 0:1 gegen Schweden

Die Türkei ist in der Nations League in Liga C abgestiegen

Die Ukraine verlor sein letztes Spiel mit 1:4 gegen Slowakei

Die Ukraine ist in der Nations League in Liga A aufgestiegen

Türkei gegen Ukraine: Die letzten Duelle