UEFA Nations League: Griechenland gegen Ungarn heute live im TV, Livestream, Liveticker

Am dritten Spieltag in der Nations League kommt es am heutigen Freitag zum Spiel Griechenland gegen Ungarn. Wir liefern euch die wichtigsten Informationen zur Partie, sowie zur Übertragung im TV, Livestream und Liveticker.

Bereits am zweiten Spieltag begegneten sich beide Nationen. Dort setzte sich in Ungarn der Gastgeber mit 2:1 durch. Die beiden Mannschaften teilen sich mit drei Punkten aus den ersten beiden Spielen den zweiten Tabellenplatz.

Griechenland gegen Ungarn: Wann und wo findet die Partie statt?

Das Spiel findet am heutigen Freitag, 12. Oktober, im Olympiastadion in Athen statt. Der Anpfiff erfolgt um 20.45 Uhr.

Griechenland gegen Ungarn: Übertragung im TV, Livestream, Liveticker

Im Free-TV ist die Partie zwischen Griechenland und Ungarn nicht zu sehen. Der Streamingdienst DAZN hat sich allerdings alle Rechte der UEFA Nations League gesichert und überträgt das Spiel live und exklusiv als Einzelspiel oder in der Konferenz mit den anderen sechs Freitagsspielen.

Der SPOX-Liveticker hält euch während dem Spiel auf dem Laufenden und bietet euch die Spiele der Nations League auch in einer Konferenz an.

UEFA Nations League - Gruppe C2: Spiele und Tabelle

Zwei Spieltage sind in der Gruppe C2 schon absolviert. Dabei fielen alle Tore der vier Spiele in der ersten Hälfte. Ungarn und Griechenland sind sowohl punkt- als auch torgleich und teilen sich den zweiten Platz in der Tabelle. Ungarn wird nur dank des direkten Vergleichs gegen Griechenland (2:1) weiter oben geführt.

Finnland - Ungarn 1:0 (1:0)

Estland - Griechenland 0:1 (0:1)

Finnland - Estland 1:0 (1:0)

Ungarn - Griechenland 2:1 (2:1)

Platz Team Spiele Torverhältnis Punkte 1 Finnland 2 2:0 6 2 Ungarn 2 2:2 3 2 Griechenland 2 2:2 3 4 Estland 2 0:2 0

© getty

UEFA Nations League: Die restlichen Spiele des 3. Spieltages