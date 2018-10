UEFA Nations League: Finnland gegen Griechenland live im TV, Livestream und Liveticker

In der Nations League trifft heute Abend Finnland auf Griechenland. SPOX sagt euch, wo ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

In der Nations League ist Finnland noch ohne Punktverlust und steht mit drei Siegen an der Tabellenspitze. Griechenland hat nach drei Spielen sechs Punkte auf dem Konto und kann die Finnen mit einem Sieg mit zwei Toren Unterschied von der Spitzenposition verdrängen.

Finnland gegen Griechenland: Wann und wo findet das Spiel statt?

Das Nations-League-Spiel zwischen Finnland und Griechenland findet im Ratina-Stadion in der finnischen Stadt Tampere statt. Angepfiffen wird die Partie um 20.45 Uhr.

UEFA Nations League: Finnland gegen Griechenland heute live im Stream und Liveticker

Im Free-TV ist das Spiel zwischen Finnland und Griechenland nicht zu sehen. Wer die Partie dennoch live verfolgen möchte, für den schafft der Streamingdienst DAZN Abhilfe. DAZN zeigt euch das Spiel live und exklusiv.

Wer den Spielverlauf mitlesen möchte, ist mit dem SPOX-Liveticker bestens ausgestattet. Im Liveticker von SPOX könnt ihr das Spiel auch zusammen mit den anderen sechs Spielen heute Abend in einer Konferenz verfolgen.

UEFA Nations League: Liga C Gruppe 2 mit Finnland und Griechenland

In jeder der bisherigen Partien in dieser Gruppe ist mindestens ein Tor gefallen. Allerdings sind auch fünf der sechs Spiele 1:0 ausgegangen. Lediglich im Spiel Ungarn gegen Griechenland gab es bisher mehr als einen Treffer. Die Ergebnisse und die Tabelle der Liga C Gruppe 2 vor dem vierten Spieltag im Überblick:

1. Spieltag: Finnland - Ungarn 1:0; Estland - Griechenland 0:1

- Ungarn 1:0; Estland - 0:1 2. Spieltag: Finnland - Estland 1:0; Ungarn - Griechenland 2:1

- Estland 1:0; Ungarn - 2:1 3. Spieltag: Estland - Finnland 0:1; Griechenland - Ungarn 1:0