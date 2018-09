UEFA Nations League: Schweden - Türkei heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am zweiten Spieltag der UEFA Nations League empfängt Schweden die Türkei. Hier erhaltet ihr alle Infos zur Übertragung im TV, Livestream sowie zum Liveticker.

Schweden konnte sich im Gegensatz zur Türkei für die letzte Weltmeisterschaft in Russland qualifizieren. Im Viertelfinale scheiterten sie mit 0:2 an England.

Die Türkei hat das erste Spiel bei der Nation League gegen Russland mit 1:2 verloren. Für die schwedische Mannschaft ist die Partie gegen die Türkei das Autftaktmatch.

Wo und wann spielt Schweden gegen die Türkei?

Austragungsort ist die Friends Arena im schwedischen Solna. Die Sportstätte hat Platz für 51.060 Zuschauer. Anpfiff ist am heutigen Montag um 20.45 Uhr.

Schweden - Türkei: Heute im TV und Livestream sehen

DAZN hat sich die Übertragungsrechte für die UEFA Nations League gesichert. Der Streamingdienst überträgt viele Partien des neugegründeten Wettbewerbs, so auch das Spiel zwischen Schweden und der Türkei.

Neben der UEFA Nations League hat die Streamingplattform auch die Rechte für alle Spiele der Ligue 1, Primera Divison, der Serie A und ausgewählte Spiele der Premier League.

Schweden gegen die Türkei im Liveticker

Wer die Partie gerade nicht streamen kann, dem ist der Liveticker von SPOX zu empfehlen. Hier bleibt ihr immer auf dem Laufenden.

UEFA Nations League: Die Gruppe von Schweden und der Türkei

Die Nations League unterteilt sich in vier Ligen. Schweden und die Türkei wurden aufgrund des UEFA-Koeffizienten in Liga B, in der zweithöchsten Liga, angesiedelt. In der Gruppe 2 ist Russland der weitere Kontrahent.

Die drei Mannschaften spielen alle je ein Hin- und Rückspiel gegeneinander, wobei der Sieger der Gruppe direkt in die Liga A aufsteigt. Der Tabellenletzte muss hingegen in Liga C absteigen. Alles Infos zum Modus der UEFA Nations League erhaltet ihr hier.

UEFA Nations League: Alle Gruppen und Ligen im Überblick

Gruppe /Liga Liga A Liga B Liga C Liga D Gruppe 1 Deutschland, Frankreich, Niederlande Tschechien, Ukraine, Slowakei Schottland, Albanien, Israel Georgien, Lettland, Kasachstan, Andorra Gruppe 2 Belgien, Schweiz, Island Türkei, Schweden, Russland Ungarn, Griechenland, Finnland, Estland Weißrussland, Luxemburg, Moldawien, San Marino Gruppe 3 Portugal, Italien, Polen Nordirland, Bosnien und Herzegowina, Österreich Norwegen, Bulgarien, Zypern, Slowenien Aserbaidschan, Faröer, Malta, Kosovo Gruppe 4 Spanien, England, Kroatien Dänemark, Irland, Wales Rumänien, Serbien, Montenegro, Litauen Mazedonien, Armenien, Liechtenstein, Gibraltar

UEFA Nations League: Die Spiele vom Montag in der Übersicht