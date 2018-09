UEFA Nations League: Montenegro gegen Litauen heute live im TV, Livestream, Liveticker

Montenegro trifft am heutigen Montag in der UEFA Nations League auf Litauen. Hier erfahrt ihr, wie ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Beide Teams konnten sich noch nie für eine EM oder eine WM qualifizieren und waren somit auch nicht unter den 32 Teams, die in Russland um die Krone kämpften.

Montenegro verpasste jedoch die Qualifikation nur knapp, in der Gruppe hinter Polen und Dänemark belegte das Team den dritten Platz. Die Balten aus Litauen waren hingegen chancenlos und konnten in ihrer Gruppe mit sechs Punkten lediglich Malta hinter sich lassen.

Wo und wann spielt Montenegro gegen Litauen?

Die Begegnungen zwischen Montenegro und Litauen in der Gruppe 3 der Liga C findet am heutigen Montag in Podgorica statt. Gespielt wird dabei im City Stadium, in welchem die Montenegriner den Großteil ihrer Heimspiele austragen. Das 2006 renovierte Stadion fasst rund 15.000 Plätze.

Montenegro gegen Litauen heute im TV und im Livestream sehen

In Deutschland, Österreich und der Schweiz hat sich DAZN die Rechte an der Übertragung gesichert. Der Streamingdienst überträgt auch weitere zahlreiche Begegnungen der UEFA Nations League.

DAZN besitzt auch die Rechte für alle Spiele der Ligue 1, der Primera Division, der Serie A und ausgewählten Spielen der Premier League. Des Weiteren wird DAZN ab dieser Saison über 100 Partien der Champions League übertragen, die Europa League sogar komplett.

Wer gerade keinen Stream schauen kann, dem ist der Liveticker von SPOX zu empfehlen, um dort das Spielgeschehen zu verfolgen.

UEFA Nations League: Die Gruppe von Montenegro und Litauen

Die Nations League unterteilt sich in insgesamt vier Liegen, wobei Montenegro als auch Litauen in der Liga C angesiedelt sind, der dritthöchsten Division. In der Gruppe 4 sind Serbien und Rumänien die weiteren Kontrahenten.

Die vier Mannschaften spielen alle ein Hin- und Rückspiel gegeneinander, wobei der Sieger der Gruppe direkt in die Liga B aufsteigt. Der Letzte der Gruppe steigt dagegen sicher in die Liga D ab. Es kann sogar passieren, dass auch der Dritte den Gang in Liga D antreten muss. Der schlechteste Drittplatzierte aller Gruppen in Liga C muss ebenfalls runter. Alles zum Modus der UEFA Nations League gibt es hier.

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Ergebnis 07.09.2018 20.45 Uhr Litauen Serbien 0:1 07.09.2018 20.45 Uhr Rumänien Montenegro 0:0 10.09.2018 20.45 Uhr Serbien Rumänien 10.09.2018 20.45 Uhr Montenegro Litauen

Alle Gruppen der UEFA Nations League

Gruppe /Liga Liga A Liga B Liga C Liga D Gruppe 1 Deutschland, Frankreich, Niederlande Tschechien, Ukraine, Slowakei Schottland, Albanien, Israel Georgien, Lettland, Kasachstan, Andorra Gruppe 2 Belgien, Schweiz, Island Türkei, Schweden, Russland Ungarn, Griechenland, Finnland, Estland Weißrussland, Luxemburg, Moldawien, San Marino Gruppe 3 Portugal, Italien, Polen Nordirland, Bosnien und Herzegowina, Österreich Norwegen, Bulgarien, Zypern, Slowenien Aserbaidschan, Faröer, Malta, Kosovo Gruppe 4 Spanien, England, Kroatien Dänemark, Irland, Wales Rumänien, Serbien, Montenegro, Litauen Mazedonien, Armenien, Liechtenstein, Gibraltar

UEFA Nations League: Die Spiele vom Montag im Überblick