UEFA Nations League heute live: Die Spiele am Montag im TV, Livestream, Liveticker

Europameister Portugal steigt heute mit der Partie gegen Italien in die Nations League ein. In der Liga B kommt es dagegen zum Aufeinandertreffen zwischen Schweden und der Türkei. SPOX gibt einen Überblick über die Partien und die wichtigsten Informationen zur Übertragung im TV, Livestream und Liveticker.

Insgesamt finden heute acht Partien statt, davon je eine in der Liga A und B.

UEFA Nations League: Die Montagsspiele im Überblick

Anders als an der vergangenen Tagen gibt es heute keine Spiele am Nachmittag oder frühen Abend. Alle Partien fangen zeitgleich um 20.45 Uhr an.

Liga A: Portugal - Italien (20.45 Uhr)

Portugal - Italien (20.45 Uhr) Liga B: Schweden - Türkei (20.45 Uhr)

Schweden - Türkei (20.45 Uhr) Liga C: Schottland - Albanien (20.45 Uhr); Montengero - Litauen (20.45 Uhr); Serbien - Rumänien (20.45 Uhr)

Schottland - Albanien (20.45 Uhr); Montengero - Litauen (20.45 Uhr); Serbien - Rumänien (20.45 Uhr) Liga D: Andorra - Kasachstan (20.45 Uhr); Malta - Aserbaidschan (20.45 Uhr); Kosovo - Faröer (20.45 Uhr)

Nations League heute live: TV, Livestream, Liveticker

Alle heutigen Partien werden exklusiv von dem Streamingportal DAZN übertragen, im klassischen Fernsehen laufen die Spiele nicht.

DAZN zeigt in Deutschland, Österreich und der Schweiz sämtliche Partien der Nations League, mit Ausnahme der jeweiligen Nationalmannschaft des Landes, in dem ihr wohnt.

Das Programm kostet monatlich 9,99 Euro, wobei die ersten 30 Tage gratis sind.

UEFA Nations League: Die Partien am Montag heute im Liveticker

Alternativ bietet SPOX zu jeder Partie der Nations League auch einen Liveticker. Neben den Einzelspielen gibt es auch eine Konferenz mit den Highlights aller Spiele.

Spielbeginn Heim Auswärts Liveticker Übertragung 20.45 Portugal Italien Liveticker DAZN 20.45 Schweden Türkei Liveticker DAZN 20.45 Schottland Albanien Liveticker DAZN 20.45 Montenegro Litauen Liveticker DAZN 20.45 Serbien Rumänien Liveticker DAZN 20.45 Andorra Kasachstan Liveticker DAZN 20.45 Malta Aserbaidschan Liveticker DAZN 20.45 Kosovo Faröer Liveticker DAZN

Nations League: Modus und Erklärung

Die Nations League besteht aus insgesamt vier Ligen, die jeweils in vier Gruppen mit drei oder vier Teams unterteilt ist. Innerhlab einer Gruppe spielen alle Teams in einem Hin- und Rückspiel gegeneinander. Der Gruppenerste steigt am Ende eine Liga auf, der Gruppenletzte steigt ab.

In der ranghöchsten Liga A spielen die Gruppenersten im K.o.-Modus den Gesamtsieger des Turniers aus.

Alle weiteren Informationen zum Modus und der Möglichkeit sich über das Turnier für die EM zu qualifizieren, findet ihr hier.

UEFA Nations League: Ligen und Gruppen im Überblick