Manchester City - Transfers in der Sommerpause 2018: Mahrez allein auf weiter Flur

Bis auf die Verpflichtung von Riyad Mahrez vom Ligakonkurrenten Leicester City hat sich Manchester City bisher auf dem Transfermarkt zurückgehalten. Lediglich einen weiteren Spieler haben die Engländer noch verpflichtet.

Mit 19 Punkten Vorsprung vor dem großen Stadtrivalen Manchester United wurde Manchester City in der vergangenen Saison englischer Meister. Offenbar Grund genug für Pep Guardiola und Co. auf die altehrwürdige Fußball-Weisheit: "Never change a winning Team", zurückzugreifen, denn viel hat sich im Kader der Citizens noch nicht getan.

Manchester City - Transfers: Die fixen Neuzugänge der Citizen

Spieler Ehemaliger Verein Ablöse Riyad Mahrez Leicester City 67,8 Millionen Euro Philippe Sandler PEC Zwolle 2,5 Millionen Euro Luka Ilic Roter Stern Belgrad Leih-Ende Douglas Luiz FC Girona Leih-Ende Aleix Garcia FC Girona Leih-Ende Jason Denayer Galatasaray Istanbul Leih-Ende

Manchester City: Mahrez kommt von Leicester City

Alter: 27 Jahre

Position: Angriff

Vertrag bis: 30.06.2023

Für 67,8 Millionen Euro wechselte der Algerier Riyad Mahrez von Leicester City zum Manchester City. Damit ist er hinter Kevin de Bruyne die zweitteuerste Verpflichtung in der Vereinsgeschichte. Der größte Erfolg seiner Karriere war der überraschende Gewinn des englischen Meistertitel aus der Saison 2015/2016.

In dieser Spielzeit wurde er auch zum Spieler des Jahres in England gewählt und stand seither im Fokus der internationalen Top-Klubs. Auch in der vergangenen Spielzeit überzeugte der Algerier in einem über weite Strecken enttäuschenden Foxes-Team. Mahrez erzielte 13 Treffer in 41 Partien. Zudem konnte er noch 13 Tore vorbereiten.

Manchester City: Sandler - Niederländisches Talent für die Verteidigung

Alter: 21 Jahre

Position: Verteidigung

Vertrag bis: 30.06.2022

Die Karriere von Philippe Sandler begann bei Ajax Amsterdam, wo er alle Jugendmannschaften durchlief. 2016 wechselte er zum innerhalb der Niederlande zum PEC Zwolle. Am 13. August gab er sein Pflichtspieldebüt gegen Sparta Rotterdam. In der letzten Saison spielte der 21-Jährige 27 Partien für Zwolle und schoss dabei ein Tor.

© getty

Ilic: Rückkehr von Roter Stern Belgrad

Alter: 19 Jahre

Position: Mittelfeld

Vertrag bis: -

Luka Ilic kommt von einer Leihe von Roter Stern Belgrad zurück. In der serbischen Liga bestritt er 17 Spiele und schoss dabei zwei Treffer.

Manchester City: Leih-Ende von Douglas Luiz

Alter: 20 Jahre

Position: Mittelfeld

Vertrag bis: 30.06.2022

Im Sommer 2017 unterschrieb Luiz bei Manchester City einen Fünfjahresvertrag. Letztes Jahr wurde er zum FC Girona verliehen. Sein Debüt in der spanischen La Liga bestritt er am 26. August 2017 gegen den FC Malaga. Der Brasilianer kam bei den Katalanen 17 Mal zum Einsatz.

© getty

Manchester City: Aleix Garcia kehrt zu Manchester City zurück

Alter: 21 Jahre

Position: Mittelfeld

Vertrag bis: 30.06.2020

Die Karriere von Aleix Garcia Serrano begann beim FC Villareal. Sein Debüt in der Profimannschaft gab er 2015. Im Anschluss daran wechselte der 21-Jährige zu den Citizens. Wie Luiz, wurde er jedoch in der vergangenen Spielzeit zum FC Girona verliehen. Dort kam er auf 21 Einsätze und erzielte ein Tor.

© getty

Jason Denayer - vierten Rückkehr zu Manchester City

Alter: 23 Jahre

Position: Verteidigung

Vertrag bis: 30.06.2020

Denayer kehrt von seiner vierten Leihe zum Manchester City zurück. Letzte Saison spielte er für Galatasaray Istanbul. Davor wurde der Belgier an AFC Sunderland, Celtic Galsgow und abermals Galatasaray Istanbul verliehen.

22 Spiele bestritt der 23-Jährige für Galatasaray in der abgelaufenenen Spielzeit in der Süper Lig. Eine Zukunft bei den Citizens ist jedoch mehr als fraglich.

© getty

Manchester City - Abgänge: Diese Spieler verlassen Man City.

Spieler Neuer Verein Ablöse Angus Gunn FC Southampton 11,3 Millionen Euro Pablo Maffeo VfB Stuttgart 9 Millionen Euro Angelino PSV Eindhoven 5,5 Millionen Euro Olarenwaju Kayode Shakhtar Donetsk 3 Millionen Euro Erik Palmer-Brown NAC Breda Leihe Pablo Mari Deportivo La Coruna Leihe Mix Diskerud Ulsan Hyundai Leihe Yaya Toure Vereinslos - Anthony Caceres Melbourne City FC Leihe

Schwerwiegende Abgänge musste Manchester City bisher nicht beklagen. Mit Angus Gunn wechselt der englische U21-Nationalkeeper zum FC Southampton. Manchester City verkaufte zudem Pablo Maffeo an den VfB Stuttgart. Der englische Klub besitzt allerdings eine Rückkaufoption in Höhe von 20 Millionen Euro.

Der namhafteste Abgang ist sicherlich Yaya Toure, der den Verein nach acht Jahren verlässt. Der Ivorer gewann mit Manchester City dreimal den Meistertitel in der Premier League, sowie einmal den FA-Cup und dreimal den englischen Ligapokal. Heimlich, still und leise verlief sein Abschied aus Manchester allerdings nicht.

Toure trat öffentlich gegen Trainer Guardiola nach, konfrontierte ihn mit Rassismusvorwürfen und sagte anschließend, er wolle als Rache an Guardiola für lediglich einen Euro bei einer der Top-Sechs-Mannschaften in England auflaufen.