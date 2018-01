Fall Abdelhak Nouri: KNVB wehrt sich gegen Vertuschungsvorwürfe

A-League Brisbane -

Der niederländische Fußballverband KNVB hat Medienberichte dementiert, wonach der KNVB einen Herzfehler des derzeit im Koma liegenden Mittelfeldspielers Abdelhak Nouri (20) verheimlicht zu haben. In einer Presseerklärung teilte der KNVB mit, dass sowohl Nouri als auch dessen Verein Ajax Amsterdam informiert worden seien.

Schriftliche Beweise existierten allerdings nicht. Das Untersuchungsergebnis sei dem damals 17 Jahre alten Spieler mündlich mitgeteilt worden.

Zuvor hatten die niederländischen Tageszeitungen De Volkskrant und NRC Handelsblad berichtet, dass im April 2014 bei einer Routine-Untersuchung für Jugendnationalspieler bei Nouri ein Herzfehler festgestellt worden sei.

Anschließend habe der Verband Ajax über den Befund informiert, die Familie Nouri und den Spieler selbst jedoch nicht.

Der KNVB gab auch an, dass er wegen der medizinischen Schweigepflicht nicht verpflichtet gewesen sei, Nouris Eltern zu informieren. Die Schweigepflicht gilt ab dem 16. Lebensjahr.

Nouris Familie und Ajax schalten Anwälte ein

Der KNVB erklärte auch, dass die Untersuchungsergebnisse keine Gesundheitsgefährdung darstellten. Sonst wäre Nouri weder im Mai 2014 und noch im Juli 2016 in den Junioren-Nationalmannschaften eingesetzt worden.

Die Familie Nouri erklärte, sie hätte sich für weitere Untersuchungen und regelmäßige Tests eingesetzt, wenn sie denn über den Herzfehler informiert gewesen wäre.

Auch wirft die Familie dem Notarzt vor, nach Nouris Zusammenbruch auf dem Spielfeld in Österreich im Juli 2017 nicht richtig gehandelt zu haben. Deshalb haben Nouris Eltern und auch Ajax Amsterdam Rechtsanwälte eingeschaltet, die über eine Schadensvergütung und Schmerzensgeld verhandeln sollen.

Nach Angaben der Familie habe sie von Ajax noch keine vollständigen Informationen über die Vorkommnisse am 8. Juli 2017 beim Testspiel gegen den Bundesligisten Werder Bremen erhalten.

In der 72. Spielminute war Nouri bewusstlos zusammengebrochen. Aufgrund des Sauerstoffmangels erlitt er bleibende Hirnschäden und liegt noch immer in einer Art Wachkoma in einem Amsterdamer Krankenhaus.