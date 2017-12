Ex-Bayern-Torwart Sattelmaier im Interview: "Heynckes ist Stars viel näher als Talenten"

PDC World Championship Fr 15.12. Wahnsinn im Ally Pally:

Jeden Abend auf DAZN A-League FC Sydney -

Melbourne City Indian Super League Kerala -

NorthEast Utd Ligue 1 St. Etienne -

Monaco Championship Sheffield Wed -

Wolverhampton Primera División FC Sevilla -

Levante Premier League Leicester -

Crystal Palace Premiership Aberdeen -

Hibernian Serie A Inter Mailand -

Udinese FIFA Club World Cup Al Jazira -

Pachuca Premier League Arsenal -

Newcastle Championship Sunderland -

Fulham Primera División Bilbao -

Real Sociedad Ligue 1 Rennes -

PSG FIFA Club World Cup Real Madrid -

Gremio Serie A FC Turin -

Neapel Premier League Man City -

Tottenham Primera División Eibar -

Valencia Championship Cardiff -

Hull Ligue 1 Caen -

Guingamp Ligue 1 Dijon -

Lille Ligue 1 Montpellier -

Metz Ligue 1 Straßburg -

Toulouse Ligue 1 Troyes -

Amiens Premier League Chelsea -

Southampton (Delayed) Primera División Atletico Madrid -

Alaves Serie A AS Rom -

Cagliari Premier League Stoke -

West Ham (Delayed) Premier League Brighton -

Burnley (DELAYED) Premier League Watford -

Huddersfield (DELAYED) Primera División Girona -

Getafe Eredivisie Sparta -

Feyenoord Serie A Hellas Verona -

AC Mailand Eredivisie Alkmaar -

Ajax First Division A Brügge -

Anderlecht Ligue 1 Nantes -

Angers Serie A Bologna -

Juventus Serie A Crotone -

Chievo Verona Serie A Florenz -

CFC Genua Serie A Sampdoria -

Sassuolo Premier League West Bromwich -

Man United Primera División Celta Vigo -

Villarreal Ligue 1 Nizza -

Bordeaux Premier League Bournemouth -

Liverpool Serie A Benevento -

SPAL Primera División Las Palmas -

Espanyol Primeira Liga Sporting -

Portimonense Primera División FC Barcelona -

La Coruna Serie A Atalanta -

Lazio Ligue 1 Lyon -

Marseille Premier League Everton -

Swansea Primera División Malaga -

Real Betis Primeira Liga FC Porto -

Maritimo League Cup Arsenal -

West Ham League Cup Leicester -

Man City Coppa Italia Neapel -

Udinese Primera División Levante -

Leganes Coppa Italia AS Rom -

FC Turin Primera División Getafe -

Las Palmas First Division A Mechelen -

Brügge Coppa Italia Juventus -

CFC Genua League Cup Chelsea -

Bournemouth Ligue 1 Amiens -

Nantes Ligue 1 Angers -

Dijon Ligue 1 Bordeaux -

Montpellier Ligue 1 Guingamp -

St. Etienne Ligue 1 Lille -

Nizza Ligue 1 Marseille -

Troyes Ligue 1 Metz -

Straßburg Ligue 1 Monaco -

Rennes Ligue 1 PSG -

Caen Ligue 1 Toulouse -

Lyon League Cup Bristol City -

Man United Primera División Real Sociedad -

FC Sevilla Indian Super League Bengaluru -

Jamshedpur Primera División Eibar -

Girona Primera División Alaves -

Malaga Indian Super League Chennai -

Kerala Serie A Chievo Verona -

Bologna Primera División Real Betis -

Bilbao Premier League Arsenal -

Liverpool Serie A Cagliari -

Florenz Primera División Espanyol -

Atletico Madrid A-League Melbourne City -

Melbourne Victory Serie A Lazio -

Crotone Primera División Real Madrid -

FC Barcelona Premier League Everton -

Chelsea Premiership Kilmarnock -

Rangers Serie A CFC Genua -

Benevento Serie A Neapel -

Sampdoria Serie A Sassuolo -

Inter Mailand Serie A SPAL -

FC Turin Serie A Udinese -

Hellas Verona Premier League Man City -

Bournemouth Championship Sheffield Wed -

Middlesbrough Primera División Valencia -

Villarreal Serie A AC Mailand -

Atalanta Premier League Burnley -

Tottenham Primera División La Coruna -

Celta Vigo Championship Aston Villa -

Sheffield Utd Eredivisie PSV -

Vitesse Premier League Leicester -

Man United Serie A Juventus -

AS Rom Premier League Brighton -

Watford (DELAYED) Premier League West Ham -

Newcastle (DELAYED) Premier League Swansea -

Crystal Palace (DELAYED) Premier League Stoke -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Southampton -

Huddersfield (DELAYED) Eredivisie Ajax -

Willem II Premier League Tottenham -

Southampton Premier League Boxing Day -

Die Konferenz Championship Birmingham -

Norwich Championship Burton Albion -

Leeds Premier League Liverpool -

Swansea Premier League Man United -

Burnley (DELAYED) First Division A Anderlecht -

Gent Championship Brentford -

Aston Villa Premier League West Bromwich -

Everton (DELAYED) Premier League Huddersfield -

Stoke (DELAYED) Premier League Watford -

Leicester (DELAYED) Premier League Chelsea -

Brighton (DELAYED) Premier League Bournemouth -

West Ham (DELAYED) Premiership Hearts – Hibernian Indian Super League Jamshedpur -

Chennai

Von 2010 bis 2012 war Rouven Sattelmaier dritter Torwart des FC Bayern, mittlerweile spielt er in der dritten englischen Liga bei Bradford City. Im Interview spricht er über die unterschiedlichen Herangehensweisen seiner beiden ehemaligen Trainer Louis van Gaal und Jupp Heynckes und Schwierigkeiten beim ersten Training mit den Bayern-Profis.

SPOX: Herr Sattelmaier, Sie spielen seit Sommer 2016 in der dritten englischen Liga für Bradford City. Wie kam es zu diesem Engagement?

Rouven Sattelmaier: Der Kontakt kam über meinen Berater Niko Chatzis zustande. Er hat mir von der Vereinsübernahme und den Zukunftsplänen erzählt und gesagt, dass es Interesse gibt - aber ich müsse drei Wochen warten und dann ein Probetraining absolvieren. Das war mir eigentlich zu ungewiss, weil ich damals zwei konkrete Angebote vorliegen hatte und eine Entscheidung wollte.

SPOX: Wie ging es weiter?

Sattelmaier: Ich habe ein bisschen überlegt und mir dann gedacht, dass ich immer schon auf der Insel spielen wollte und das vielleicht meine letzte Chance ist. Einige Jahre zuvor scheiterte ein Wechsel zu den Glasgow Rangers knapp. Ich musste es diesmal einfach riskieren. Beim Probetraining waren dann noch sieben andere Torhüter. Da habe ich mich schon gefragt, ob es nicht zu riskant war. Letztlich hat aber alles funktioniert.

SPOX: Bisher sind Sie nicht über die Rolle des Ersatztorwarts hinausgekommen. Zum Einsatz kamen Sie fast ausschließlich in den Pokalwettbewerben.

Sattelmaier: Ich habe viel zu wenig gespielt und mir natürlich mehr ausgerechnet, sonst wäre ich nicht gekommen. In der vergangenen Saison lief es aber durchgängig gut für uns und unseren Torhüter Colin Doyle, der im November sogar in die irische Nationalmannschat berufen wurde.

SPOX: Dritter Torwart ist Ihr Landsmann Lukas Raeder, der einst auch beim FC Bayern spielte.

Sattelmaier: Lukas kam im Sommer am letzten Transfertag, nachdem ich mich in einem Pokalspiel verletzt habe. Wir hatten nur zwei Torhüter und deshalb musste der Verein handeln.

SPOX: Unternehmen Sie in der Freizeit viel zusammen?

Sattelmaier: Eigentlich kaum, weil ich fast eine Autostunde entfernt in Leeds wohne und Lukas hier in Bradford. Das ist überhaupt ein großer Unterschied zwischen England und Deutschland: Während in Deutschland alle Spieler so nahe wie möglich am Vereinsgelände wohnen, sind sie hier in alle Himmelsrichtungen verstreut. Manche fahren jeden Tag eineinhalb Stunden zum Training und wieder zurück.

SPOX: Welche Unterschiede sind Ihnen ansonsten aufgefallen?

Sattelmaier: Mit 46 Ligaspielen pro Saison und drei Pokalwettbewerben gibt es deutlich mehr Spiele, weshalb das Trainingspensum automatisch viel niedriger ist. Prinzipiell nimmt der Fußball in England einen noch höheren Stellenwert ein als in Deutschland. Die dritte englische Liga steht in der öffentlichen Wahrnehmung und medial deutlich über der dritten deutschen Liga. Spiele werden auf Sky übertragen und es gibt eine viel umfassendere Berichterstattung.

SPOX: Sie überzeugten einst in der dritten deutschen Liga bei Jahn Regensburg, woraufhin Sie der FC Bayern verpflichtete. Wie kam der Wechsel zustande?

Sattelmaier: Deutschlandweit hat damals keiner so modern gespielt wie Wacker Burghausens Manuel Riemann und ich. Wir sind für diese Zeit brutal hoch gestanden, konnten einigermaßen gut Fußball spielen und sind deshalb aufgefallen. Das Funktionsteam des damaligen Bayern-Trainers Louis van Gaal um Andries Jonker, Frans Hoek und Walter Junghans hat mich sieben Spiele lang beobachtet. Danach wollte mich van Gaal unbedingt verpflichten, weil ihn meine Spielweise so begeistert hat. Er hat den Wechsel im Verein durchgedrückt.

SPOX: Wie lief die alltägliche Arbeit mit ihm?

Sattelmaier: Van Gaal hat mich persönlich gefördert und überall eingebunden. Hermann Gerland und einige andere wollten, dass ich in der U23 spiele und trainiere, aber das hat van Gaal strikt abgelehnt. Er war mein großer Pluspunkt im Verein. Für junge Spieler gibt es weltweit keinen besseren Trainer als van Gaal. Es ist unfassbar, wie vielen späteren Stars er zum Debüt verholfen hat.

SPOX: Was zeichnet van Gaal aus?

Sattelmaier: Er ist sehr distanziert zu den Spielern und ihm ist es völlig egal, wie ein Spieler heißt, wie alt er ist, welche Ablöse er gekostet hat oder was er verdient. Van Gaal macht keinen Unterschied, ob ein 18-jähriger Jugendspieler einen Fehler macht oder Franck Ribery. Beiden erklärt er danach exakt gleich, warum das nicht geht und was er anders machen muss. Für uns junge Spieler war diese Art natürlich überragend, aber den Stars hat das manchmal nicht gepasst.

SPOX: Im Laufe Ihrer ersten Saison beim FC Bayern wurde van Gaal entlassen. Wie haben Sie diese Entscheidung aufgenommen?

Sattelmaier: Ich war enttäuscht, aber es kam auch nicht überraschend. Es gab schon über einen längeren Zeitraum nicht mehr die richtigen Ergebnisse.

SPOX: Sein Nachfolger wurde Jupp Heynckes.

Sattelmaier: Dadurch hat sich für mich alles geändert. Heynckes ist den Stars menschlich viel näher als den Talenten und weiß genau, wie er sie handhaben muss. Er war zu der Zeit aber der richtige Trainer und sein Erfolg spricht für sich.

Diese Talente verpassten den Durchbruch beim FC Bayern © getty 1/22 Seit vielen Jahren zieht der FC Bayern die größten Talente an. Doch nicht alle schaffen es bei den Münchner. Wir blicken auf die jungen Stars, denen ein Durchbruch beim Rekordmeister verwehrt blieb © getty 2/22 Gianluca Gaudino - 07/2011 bis 01/2016 (ab 2014 Teil der Profimannschaft) - aktueller Verein: Chievo Verona © getty 3/22 Alexander Baumjohann - 07/2009 bis 01/2010 - aktueller Verein: Coritiba FC © getty 4/22 Breno - 01/2008 bis 01/2010 und 07/2010 bis 7/2012 - aktueller Verein: Vasco da Gama © getty 5/22 Jan Kirchhoff - 7/2013 bis 12/2013 und 6/2015 bis 1/2016 - aktuell vereinslos © getty 6/22 Jan Schlaudraff - 7/2007 bis 6/2008 - Karriereende © getty 7/22 Jose Ernesto Sosa - 7/2007 bis 10/2009 und 6/2010 bis 8/2010 - aktueller Verein: Trabzonspor © getty 8/22 Julian Green - 1/2014 bis 9/2014 und 6/2015 bis 12/2015 - aktueller Verein: Greuther Fürth © getty 9/22 Julio dos Santos - 1/2006 bis 1/2007 - aktueller Verein: Sportivo Luqueno © getty 10/22 Marcell Jansen - 7/2007 bis 8/2008 - Karriereende © getty 11/22 Mehmet Ekici - 2/2010 bis 7/2010 - aktueller Verein: Fenerbahce © getty 12/22 Mitchell Weiser - 7/2012 bis 1/2013 und 7/2013 bis 7/2015 - aktueller Verein: Hertha BSC © getty 13/22 Nils Petersen - 7/2011 bis 7/2012 - aktueller Verein: SC Freiburg © getty 14/22 Pierre-Emile Höjbjerg - 7/2013 bis 1/2015 - aktueller Verein: FC Southampton © getty 15/22 Sandro Wagner - 7/2007 bis 7/2008 - aktueller Verein: 1899 Hoffenheim © getty 16/22 Sebastian Rode - 7/2014 bis 7/2016 - aktueller Verein: Borussia Dortmund © getty 17/22 Sinan Kurt - 8/2014 bis 1/2016 - aktueller Verein: Hertha BSC © getty 18/22 Takashi Usami - 7/2011 bis 6/2012 - aktueller Verein: Fortuna Düsseldorf © getty 19/22 Rouven Sattelmaier - 7/2010 bis 7/2012 - aktueller Verein: Bradford City © getty 20/22 Thomas Kraft - 7/2008 bis 7/2011 - aktueller Verein: Hertha BSC © getty 21/22 Michael Rensing - 7/2003 bis 7/2010 - aktueller Verein: Fortuna Düsseldorf © getty 22/22 Lukas Podolski - 7/2006 bis 7/2009 - aktueller Verein: Vissel Kobe

SPOX: Junge Spieler aus der eigenen Nachwuchsabteilung oder Reserve bekommen beim FC Bayern kaum Chancen, seit 2010 David Alaba hat sich keiner nachhaltig durchgesetzt. Woran liegt das?

Sattelmaier: Das ist der FC Bayern. Dort den Sprung in die Mannschaft zu schaffen, erfordert absolutes Toplevel. Wenn man das erste Mal mit den Profis trainiert und einige Fehler macht, fällt man sofort auf, weil da sonst keiner Fehler macht. Das ist der Unterschied zu jedem anderen Verein in Deutschland. Um beim FC Bayern als Jugendspieler überhaupt eine Chance zu haben, muss man deutschlandweit einer der besten sein, wie es damals Alaba, Thomas Müller und Holger Badstuber waren.

SPOX: Nach zwei Jahren verließen Sie den FC Bayern 2012 und wechselten zum 1. FC Heidenheim. Wie beurteilen Sie Ihre Zeit in München?

Sattelmaier: Ich gehe wohl als erster Spieler in die Geschichte ein, der zwei Jahre lang beim FC Bayern gespielt und dabei keinen einzigen wichtigen Titel gewonnen hat. (lacht) Es war zwar eine sehr lehrreiche aber das zweite Jahr vielleicht auch eine verlorene Zeit. Weil Hans-Jörg Butt und Thomas Kraft eigentlich nie verletzt waren, kam ich über die Rolle des dritten Torhüters nicht hinaus.

SPOX: Ihr letztes Pflichtspiel mit dem FC Bayern war das verlorene Champions-League-Finale gegen den FC Chelsea in München.

Sattelmaier: So ein Spiel zu verlieren ist brutal und es gibt als Fußballer nichts schlimmeres. Wir haben komplett dominiert und Chelsea hatte nicht den Hauch einer Chance. In der Kabine hat nachher keiner geredet, jeder wollte nur für sich alleine sein und niemanden anderen mehr sehen. So wie meine zwei Jahre beim FC Bayern liefen, war dieses Finale der passende Abschluss. Ähnlich bitter hat sich für mich aber auch das verlorene Aufstiegs-Playoff-Finale im vergangenen Mai mit Bradford gegen Millwall angefühlt.