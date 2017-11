Luca Toni sieht Zukunft als Sportdirektor

PDC World Championship Do 14.12. Wahnsinn im Ally Pally:

Der ehemalige Stürmer des FC Bayern München, Luca Toni, hat seine Fußballschuhe inzwischen an den Nagel gehängt. Der Italiener will aber in der Branche bleiben und bildet sich entsprechend aus.

"Ich habe in Italien eine Art Ausbildung zum Sportdirektor gemacht", führt Toni im Gespräch mit dem kicker als Möglichkeit an. Gleichwohl absolviert er derzeit die Ausbildung zum Trainer: "Ich mache den Schein, dann schaue ich aber mal in Ruhe, was es für weitere Perspektiven gibt."

Wirklich als Trainer zu arbeiten kann sich Toni aber nicht vorstellen: "Als Weltmeister habe ich beim Verband die Möglichkeit, den Lehrgang in zwei etwas kürzeren Etappen zu absolvieren. Das nehme ich wahr, obwohl ich aktuell keinen wirklichen Bedarf habe."

Toni über Ex-Trainer van Gaal

Von 2007 bis 2010 stürmte Toni für den FC Bayern. Unter Trainer Louis van Gaal war er aber weniger gefragt: "Es war sehr schade, aber ich bin mit dem Trainer leider gar nicht klargekommen, daraus mache ich auch gar kein Geheimnis. Deshalb waren die gemeinsamen Tage dann irgendwann gezählt."

Im Nachhinein kann der 40-Jährige sagen: "Die Disziplin war nicht ausschlaggebend. Die braucht im Fußball jeder Spieler. Es waren einfach unsere Charaktere und Auffassungen, die nicht zusammengepasst haben. So mussten wir uns trennen."

Großes Lob für Lewandowski

Van Gaal fand keinen rechten Platz für den klassischen Mittelstürmer. Das stellt Toni inzwischen öfter fest: "Viele Mannschaften spielen heute auch mit der "falschen Neun", mit Typen wie Messi. Es kommt halt auch darauf an, wie man insgesamt taktisch agieren möchte."

Die Hoffnung bleibt, "dass immer wieder auch reine Vollblutstürmer geboren werden. Denn man wird sicherlich auch in Zukunft eine 'richtige Neun' immer wieder benötigen." Ein Beispiel hat Toni parat: "Es gibt immer noch gute, qualitativ hochwertige Stürmer, wenn ich nur allein an Robert Lewandowski denke."