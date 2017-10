Benzema-Comeback in Nationalelf?

Copa Libertadores Lanus -

River Plate Championship Preston -

Aston Villa Copa Libertadores Gremio -

Barcelona SC Copa Sudamericana Flamengo -

Fluminense A-League Melbourne City -

FC Sydney Ligue 1 Rennes -

Bordeaux Championship Wolves -

Fulham Primera División Real Betis -

Getafe CSL Guangzhou Evergrande -

Tianjin Quanjian Primera División Valencia -

Leganes Premier League Stoke -

Leicester Premiership St. Johnstone -

Celtic Championship Aston Villa -

Sheffield Wed Primera División La Coruna -

Atletico Madrid Ligue 1 Angers -

PSG Serie A Bologna -

Crotone Premier League West Ham -

Liverpool Primera División Alaves -

Espanyol Championship Brentford -

Leeds Ligue 1 Monaco -

Guingamp Ligue 1 Montpellier -

Amiens Ligue 1 Nantes -Toulouse Ligue 1 Troyes -

Straßburg Premier League Huddersfield -

West Brom (Delayed) Primera División Barcelona -

Sevilla Serie A Genua -

Sampdoria Primeira Liga Porto -

Belenenses Premier League Newcastle -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Swansea -

Brighton (DELAYED) Premier League Southampton -

Burnley (DELAYED) J1 League Kashima -

Urawa Primera División Levante -

Girona Serie A Inter Mailand -

FC Turin Premier League Tottenham -

Crystal Palace Championship Middlesbrough -

Sunderland Premier League Lok Moskau -

ZSKA Moskau Ligue 1 Nizza -

Dijon Serie A Cagliari -

Hellas Verona Serie A Chievo Verona -

Neapel Serie A Florenz -

AS Rom Serie A Juventus -

Benevento Serie A Lazio -

Udinese Premier League Man City -

Arsenal Primera División Celta Vigo -

Bilbao Eredivisie PSV -

Twente Ligue 1 Marseille -

Caen Ligue 1 Metz -

Lille Premier League Chelsea -

Man United First Division A Anderlecht -

Brügge Serie A Atalanta -

SPAL Primera División Real Sociedad -

Eibar Primera División Villarreal -

Malaga Serie A Corinthians -

Palmeiras Premier League Everton -

Watford (DELAYED) Primera División Real Madrid -

Las Palmas Serie A Sassuolo -

AC Mailand Ligue 1 Saint-Étienne -

Lyon Superliga River Plate -

Boca Juniors Serie A Paranaense -

Corinthians WC Qualification Europe Nordirland -

Schweiz WC Qualification Europe Kroatien -

Griechenland Friendlies Japan -

Brasilien A-League Melbourne Victory -

Brisbane Friendlies Russland -

Argentinien Serie A Corinthians -

Avai J2 League YokohamaFC -

Okayama WC Qualification Europe Griechenland -

Kroatien

Real Madrids Stürmerstar Karim Benzema wurde seit dem Erpressungs-Eklat mit Mathieu Valbuena nicht mehr von Didier Deschamps in die französische Nationalmannschaft berufen. Doch Benzema hat das Nationalteam noch nicht aufgegeben.

"Klar will ich wieder zurück in Frankreichs Nationalelf. Welcher Fußballer träumt nicht davon, bei einer Weltmeisterschaft zu spielen?", erklärte Benzema der Kulturzeitung Les Inrockuptibles und ergänzte: "Ich gebe im Verein mein Bestes, dann werden wir sehen."

Benzema möchte lieber durch seine Leistungen auf sich aufmerksam machen, da er nicht falsch interpretiert werden möchte. "Ich sage gar nichts mehr. Ich versuche gute Leistungen zu zeigen und Titel zu gewinnen", meinte der 29-Jährige.

Nicht erst seit dem Skandal, der ihm den Platz in der Nationalmannschaft kostete, hat er einige Kritiker in Frankreich, da er nie einen Hehl daraus machte, sich als Algerier zu fühlen. "Es ist schwer, die Wahrnehmung zu verstehen, die die Leute in Frankreich von mir haben. Aber ich glaube nicht, dass ich das ändern kann", so Benzema.