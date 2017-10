Perez: "Sind mit Benzema glücklich"

Copa del Rey Saragossa -

Valencia Copa del Rey Murcia -

Barcelona Copa del Rey Elche -

Atletico Madrid Copa del Rey Fuenlabrada -

Real Madrid Primera División Alaves -

Valencia Primera División Sevilla -

Leganes Primera División Atletico Madrid -

Villarreal Primera División Bilbao -

Barcelona Primera División Getafe -

Real Sociedad Primera División Girona -

Real Madrid Primera División Eibar -

Levante Primera División Malaga -

Celta Vigo Primera División Espanyol -

Real Betis Primera División Las Palmas -

La Coruna Primera División Real Betis -

Getafe Primera División Valencia -

Leganes Primera División La Coruna -

Atletico Madrid Primera División Alaves -

Espanyol Primera División Barcelona -

Sevilla Primera División Levante -

Girona Primera División Celta Vigo -

Bilbao Primera División Real Sociedad -

Eibar Primera División Villarreal -

Malaga Primera División Real Madrid -

Las Palmas

Tottenhams Harry Kane ist derzeit in bestechender Form und zieht dadurch das Interesse zahlreicher europäischer Schwergewichte auf sich. Zu Real Madrid wird der Stürmer vorerst jedoch nicht wechseln, wie Präsident Florentino Perez nun verkündete.

"Harry Kane zu holen ist nicht durch meinen Kopf gegangen. Er ist ein großartiger Spieler und dazu noch jung", lobte Perez den 24-Jährigen bei Cadena COPE, sieht aktuell aber keinen Bedarf für einen neuen Angreifer: "Er hat viele Jahre, um sich zu verbessern, aber wir sind mit Karim Benzema und dem gesamten Team überglücklich."

Zu hoch sei außerdem das Preisschild: "Ich habe Tottenhams Präsident nicht nach dem Preis gefragt, weil er mir gesagt hätte, dass Kane 250 Millionen Euro wert ist."

In der laufenden Saison erzielte Kane in neun Ligaspielen bereits acht Tore und lieferte eine Vorlage. In der Champions League hat der Stürmer nach drei Spielen bereits fünf Tore und einen Assist auf seinem Konto.