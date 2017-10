Juve nimmt Abstand von Can-Verpflichtung

WC Qualification South America Bolivien -

Brasilien WC Qualification South America Venezuela -

Uruguay WC Qualification South America CONMEBOL Konferenz (vorletzter Spieltag) WC Qualification South America Kolumbien -

Paraguay WC Qualification South America Chile -

Ecuador WC Qualification South America Argentinien -

Peru A-League Melbourne City -

Brisbane WC Qualification South America Paraguay -

Venezuela WC Qualification South America Brasilien -

Chile WC Qualification South America Ecuador -

Argentinien WC Qualification South America Peru -

Kolumbien WC Qualification South America Uruguay -

Bolivien WC Qualification South America CONMEBOL Konferenz (letzter Spieltag) Serie A Flamengo -

Fluminense Ligue 1 Lyon -

Monaco Premiership St Johnstone -

Rangers Championship Birmingham -

Cardiff Primera División Espanyol -

Levante J1 League Urawa -

Kobe Primera División Bilbao -

Sevilla Premier League Crystal Palace -

Chelsea (DELAYED) Championship Leeds -

Reading Primera División Getafe -

Real Madrid Ligue 1 Dijon -

PSG Serie A Juventus -

Lazio Primera División Alaves -

Real Sociedad 1. HNL Dinamo Zagreb -

Osijek Ligue 1 Caen -

Angers Ligue 1 Guingamp -

Rennes Ligue 1 Lille -

Troyes Ligue 1 Toulouse -

Amiens Eredivisie Feyenoord -

PEC Zwolle Primera División Atletico Madrid -

Barcelona Serie A Roma -

Napoli Serie A Vasco da Gama -

Botafogo J2 League FC Machida Zelvia -

Zweigen Kanazawa Primera División Eibar -

La Coruna Serie A Florenz -

Udinese CSL Guangzhou Evergrande Taobao -

Yanbian Funde Championship Derby -

Nottingham Forest Ligue 1 Bordeaux -

Nantes Serie A Bologna -

SPAL Serie A Cagliari -

Genua Serie A Crotone -

FC Turin Serie A Sampdoria -

Atalanta Primera División Girona -

Villarreal Ligue 1 Montpellier -

Nizza Premier League Southampton -

Newcastle

Juventus Turin wird sich im Winter nicht erneut um Emre Can bemühen. Der Mittelfeldspieler vom FC Liverpool wäre allerdings im Sommer ablösefrei auf dem Markt.

"Wir werden vermutlich keinen großen Transfer im Januar vollziehen", gab Juventus' Sportdirektor Giuseppe Marotta gegenüber Premium Sport an. Damit ist auch ein erneutes Bemühen um Can unwahrscheinlich: "Wir vertrauen auf dieses Team und diese Jungs."

Marotta: "Werden ihn im Januar nicht verkaufen"

Angesprochen auf Can gab Marotta an: "Ich denke nicht, dass ihn Liverpool im Januar verkaufen wird. Wir haben im Sommer ein Angebot gemacht, aber die Reds haben ihn nicht verkauft. Ich denke nicht, dass sie ihre Meinung mitten in der Saison ändern."

Das schließt einen Wechsel von Can nach Italien aber nicht völlig aus. 2018 wäre der deutsche Nationalspieler vertragslos und damit ablösefrei auf dem Markt. Gut möglich also, dass Juventus im Januar direkt mit Can verhandelt und ihn für den Sommer unter Vertrag nimmt.