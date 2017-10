Ancelotti: PL statt Nationaltrainer?

Bundesliga Fr 23:00 Stuttgart-Köln: Die Highlights vom Freitag Ligue 1 Lyon -

Monaco Premiership St. Johnstone -

Rangers Primera División Espanyol -

Levante A-League Melbourne Victory -

Melbourne City J1 League Urawa -

Kobe Primera División Bilbao -

Sevilla Premier League Liverpool -

Man United Premier League Man City -

Stoke Championship Leeds -

Reading Primera División Getafe -

Real Madrid Ligue 1 Dijon -

PSG Serie A Juventus -

Lazio Premier League Watford -

Arsenal Primera División Alaves -

Real Sociedad 1. HNL Dinamo Zagreb -

Osijek Ligue 1 Caen -

Angers Ligue 1 Guingamp -

Rennes Ligue 1 Lille -

Troyes Ligue 1 St. Etienne -

Metz Ligue 1 Toulouse -

Amiens Premier League Crystal Palace -

Chelsea (DELAYED) Eredivisie Feyenoord -

Zwolle Primera División Atletico Madrid -

Barcelona Serie A AS Rom -

Neapel Premier League Tottenham -

Bournemouth (Delayed) Premier League Swansea -

Huddersfield (Delayed) Premier League Burnley -

West Ham (Delayed) Serie A Vasco -

Botafogo J2 League FC Machida Zelvia -

Zweigen Kanazawa Primera División Eibar -

La Coruna Serie A Florenz -

Udinese Championship Derby County -

Nottingham Premier League Brighton -

Everton Super Liga Radnik -

Partizan Ligue 1 Bordeaux -

Nantes Serie A Bologna -

SPAL Serie A Cagliari -

Genua Serie A Crotone -

FC Turin Serie A Sampdoria -

Atalanta Serie A Sassuolo -

Chievo Verona Primera División Girona -

Villarreal Ligue 1 Montpellier -

Nizza Premier League Southampton -

Newcastle Premier League Zenit -

Tula First Division A Oostende -

Brügge Primera División Malaga -

Leganes Primera División Real Betis -

Valencia Serie A Inter Mailand -

AC Mailand Ligue 1 Straßburg -

Marseille Superliga River Plate -

Tucuman Serie A Hellas Verona -

Benevento Premier League Leicester -

West Brom Primera División Las Palmas -

Celta Vigo Serie A Corinthians -

Gremio Ligue 1 Saint-Etienne -

Montpellier Premier League West Ham -

Brighton J1 League Kobe -

Tosu A-League Sydney FC -

Sydney Wanderers Primera División Levante -

Getafe Premier League Chelsea – Watford Premier League Huddersfield -

Man United Primera División Real Betis -

Alaves Ligue 1 Monaco -

Caen Serie A Sampdoria -

Crotone Premier League Southampton -

West Brom Primera División Valencia -

Sevilla 1. HNL Hajduk -

Dinamo Zagreb Ligue 1 Amiens -

Bordeaux Ligue 1 Angers -

Toulouse Ligue 1 Metz -

Dijon Ligue 1 Nantes -

Guingamp Ligue 1 Rennes -

Lille Premier League Man City -

Burnley (DELAYED) Primera División Barcelona -

Malaga Serie A Neapel -

Inter Primeira Liga Porto -

Pacos de Ferreira Premier League Stoke -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Swansea -

Leicester (DELAYED) Premier League Newcastle -

Crystal Palace (Delayed) Primera División Villarreal -

Las Palmas Eredivisie PSV – Heracles Serie A Chievo Verona -

Hellas Verona Championship Ipswich -

Norwich CSL Evergrande -

Guizhou Eredivisie Feyenoord -

Ajax Premier League Everton -

Arsenal Ligue 1 Nizza -

Strassburg Serie A Atalanta -

Bologna Serie A Benevento -

Fiorentina Serie A Milan -

Genua Serie A Ferrara -

Sassuolo Serie A FC Turin -

AS Rom Premier League ZSKA Moskau -

Zenit St Petersburg Primera División Celta Vigo -

Atletico Madrid Ligue 1 Troyes -

Lyon Premier League Tottenham -

Liverpool First Division A Anderlecht -

Genk Serie A Udinese -

Juventus Premier League Dynamo Kiew -

Schachtjor Donezk Primera División Leganes -

Bilbao Primera División Real Madrid -

Eibar Serie A Lazio -

Cagliari Ligue 1 Marseille -

PSG Allsvenskan Malmö -

AIK Primera División Real Sociedad -

Espanyol Primera División La Coruna -

Girona Copa del Rey Saragossa -

Valencia Serie A Inter -

Sampdoria League Cup Arsenal -

Norwich League Cup Leicester -

Leeds League Cup Swansea -

Man United League Cup Man City -

Wolves Copa del Rey Murcia -

Barcelona Copa Libertadores River Plate -

Lanus Serie A Atalanta -

Hellas Verona First Division A Genk -

Brügge Serie A Bologna -

Lazio Serie A Cagliari -

Benevento Serie A Chievo -

Milan Serie A Florenz -

FC Turin Serie A Genua -

Neapel Serie A Juventus -

SPAL Serie A AS Rom -

Crotone Serie A Sassuolo -

Udinese Premiership Aberdeen -

Celtic League Cup Chelsea -

Everton League Cup Tottenham -

West Ham Coupe de la Ligue Strasbourg -

Saint-Etienne Copa del Rey Elche -

Atletico Madrid Copa Libertadores Barcelona SC -

Gremio Copa Sudamericana Fluminense -

Flamengo Copa del Rey Fuenlabrada -

Real Madrid

Carlo Ancelotti hat den Posten des italienischen Nationaltrainers Medienberichten zufolge abgelehnt. Stattdessen plant er offenbar eine Rückkehr in die englische Premier League.

Nach Informationen der Sun hat der italienische Verband den 58-Jährigen zum Wunschkandidaten auf den Trainerposten bei der Squadra Azzurra erhoben. Spätestens nach der WM 2018 in Russland solle Ancelotti das Team übernehmen, im Falle eines Scheiterns bei den WM-Playoffs im November sogar schon früher. So oder so stehe die Ablösung des aktuellen Trainers Gian Piero Ventura fest.

Zwar betonte Ancelotti in der Vergangenheit, eines Tages Italien trainieren zu wollen, allerdings präferiere er derzeit, zur kommenden Saison in die Premier League zurückzukehren.

Heynckes-Comeback: So reagiert Europa © getty 1/13 Josef Jupp Heynckes tritt seine vierte Amtszeit als Trainer des FC Bayern an. SPOX zeigt, wie Europa auf die Rückholaktion reagiert ... © bild.de 2/13 Wie bei vielen deutschen Medien stehen die Glückwünsche von Thomas Tuchel auch bei der Bild im Fokus © kicker.de 3/13 "Heynckes braucht die absolute Mia-san-mia-Solidarität", schreibt kicker-Redakteur Karlheinz Wild. Was das bedeutet? Teamgeist auf allen Ebenen © spiegel.de 4/13 Der Spiegel stellt die Kompetenzen des 72-Jährigen in Frage: "Ein Rentner zwischen all den Vertretern einer jungen Trainergeneration. Kann das gut gehen?" © sueddeutsche.de 5/13 Die SZ sieht einen klaren Auftrag für Heynckes: Frieden stiften. Die Vorzeichen sind jedoch andere als bei seinem letzten Engagement an der Isar © zeit.de 6/13 Zeit-Redakteur Oliver Fritsch sieht die Heynckes-Lösung als eine Zeitverschaffungsmaßnahme. Zeit für die Suche nach einer neuen Identität, Zeit für den Umbruch. Denn: "Gegen den FC Bayern ist die katholische Kirche eine Zukunftswerkstatt" © sport24.lefigaro.fr 7/13 Le Figaro greift - anders als der FC Bayern in seiner Pressemitteilung - das Thema Sagnol auf. Für den Franzosen ist nach wenigen Tagen Schluss © leparisien.fr 8/13 Auch Le Parisien ist erstaunt über das Engagement eines 72-jährigen Mannes. Der Rücktritt vom Rücktritt findet hier besondere Beachtung © lequipe.fr 9/13 In der L'Equipe wird Heynckes vor allem eine große Nähe zu Uli Hoeneß attestiert © liberation.fr 10/13 Die Liberation erinnert vor allem daran, dass Heynckes den Klub bei seinem Abschied 2013 "in einem exzellenten Zustand hinterlassen" hätte © abc.es 11/13 Die ABC erinnert am Ende ihres Artikels daran, dass Heynckes bei seiner dritten Bayern-Amtszeit im ersten Jahr nur Vizemeister geworden war und das CL-Finale gegen Chelsea verloren hatte © as.com 12/13 Eine der Aufgaben von Jupp Heynckes laut AS: Die besten Versionen aus Ribery, Müller und Robben abrufen © elpais.com 13/13 Das hohe Alter des neuen Bayern-Trainers ist überall Thema

Ancelotti Kandidat für Trainerposten bei Chelsea

Laut der Sun gehört er zu den Favoriten, Antonio Conte im kommenden Sommer beim FC Chelsea zu beerben. Contes Verhältnis zu Roman Abramovich gilt als gestört, eine vorzeitige Beendigung der eigentlich bis 2019 fixierten Zusammenrbeit als wahrscheinlich.

Ancelotti war bereits von 2009 bis 2011 Chelsea-Trainer. In seiner ersten Saison gewann er das erste Double aus Meisterschaft und FA Cup in der Vereinsgeschichte. Als er in der Spielzeit 2010/2011 "nur" Zweiter mit den Blues wurde, wurde er freigestellt.

Neben den Chelsea-Gerüchten gilt Ancelotti auch als möglicher Nachfolger von Arsene Wenger beim FC Arsenal sowie als Erbe von Jürgen Klopp beim FC Liverpool, sollte dieser die Reds verlassen.