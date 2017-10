Große Erwartungen

Bundesliga Fr 23:00 Stuttgart-Köln: Die Highlights vom Freitag Ligue 1 Lyon -

Der Trainerwechsel beim FC Bayern München von Carlo Ancelotti auf Jupp Heynckes hat zumindest in Sachen Stimmung seine Wirkung nicht verfehlt. Der 72-jährige Heynckes gibt sich vor seiner Rückkehr in die Bundesliga gegen den SC Freiburg (Sa., 15.30 Uhr im LIVETICKER) offen und gelassen. Seine Rückkehr und sein Auftreten schüren aber auch Erwartungen, die er und sein Team schnell erfüllen sollten.

Ohne Haustiere geht beim FC Bayern im Moment nur wenig. Auch am Freitag kam die Sprache im Presseraum an der Säbener Straße auf Cando. Wer die letzten Tage nicht komplett von der Welt abgeschnitten war, dürfte wissen, wer Cando ist. Für alle anderen: Cando ist Jupp Heynckes' Hund.

Zweimal habe er gebellt, das sei das Okay gewesen, dass Herrchen Jupp wieder auf die Trainerbank beim FC Bayern zurückkehren dürfe. Das erzählte Heynckes bei seiner Vorstellung am Montag. Doch der Trennungsschmerz ist groß, zwei Tage lang habe Cando nichts gegessen. Das erzählte Heynckes am Freitag bei seiner ersten regulären PK vor einem Spieltag. Heynckes hat ihm deshalb eine Video-Botschaft geschickt.

Auch das sind mittlerweile wieder Themen beim FC Bayern, es herrscht ein anderer Grundton. Vorbei sind erstmal die Tage, als es um rauchende Co-Trainer, zu lasche Trainingseinheiten und unzufriedene Vereinsikonen ging. Die Rückkehr von Heynckes als Interimstrainer bis Saisonende hat die Stimmung gedreht.

Heynckes verspricht erfolgreiche Bayern

Zumindest bis Samstag, 17.20 Uhr. Dann wird man wissen, ob es vorerst weiterhin so entspannt zugehen wird. Denn noch ist kein Spiel gespielt, kein Gegentor kassiert und kein Spieler durch eine Nichtberücksichtigung enttäuscht worden.

Es herrsche "eine sehr gute Atmosphäre", die Mannschaft habe "wieder Spaß", sagte Heynckes. Er habe sehr viele, intensive Einzelgespräche geführt. Schließlich sei Fußball vor allem eine "Frage des Kopfes". Und den versuchte er in seiner ersten Woche freizubekommen.

Aber Heynckes weiß natürlich zu gut, welche Erwartungen seine Rückkehr im Umfeld geweckt hat. "Eine gute Atmosphäre zu kreieren, Gespräche zu führen, sehr gut zu trainieren ist das Eine", sagte Heynckes. "Aber der Erfolg muss parallel dazu laufen. Dessen sind wir uns alle bewusst."

Heynckes selbstbewusst und von sich überzeugt

Die Schlagworte, mit denen Heynckes diese Pressekonferenz bestreitet, sind die gleichen wie am Montag: Hierarchie, Psyche, Arbeit, Balance. Wer Heynckes in diesen beiden Pressekonferenzen beobachtet hat, sieht, mit welchem Selbstbewusstsein er diese Aufgaben angeht und wie sehr er davon überzeugt ist, diese Mannschaft wieder auf Erfolgskurs zu bringen.

In seine Anekdoten aus seinem Leben und in seinen Plauderton mischen sich auch deutliche Ansagen. Spieler wie Thomas Müller, Jerome Boateng oder David Alaba, die von Heynckes schon öffentlich gestärkt werden, müssen das Vertrauen mit Leistung zurückzahlen.

Außerdem wird wieder jeder Spieler in die Defensivarbeit miteingebunden: "Das A und O im ganz großen Fußball ist nicht, dass eine Mannschaft phantasievoll und kreativ nach vorne spielt, sondern dass sie stabil in der Defensive ist."

Die Karriere von Jupp Heynckes in Bildern © getty 1/22 Jupp Heynckes wird den FC Bayern bis Saisonende als Trainer übernehmen. Zeit, auf eine einzigartige Karriere mit vielen Titeln zurückzublicken ... © imago 2/22 Seine Profilaufbahn beginnt Heynckes 1963 als Spieler bei Borussia Mönchengladbach. Mit den Fohlen gewinnt er in insgesamt zwölf Jahren vier Deutsche Meisterschaften, den DFB-Pokal sowie den UEFA Cup. In 308 Spielen trifft der Stürmer 218 Mal © imago 3/22 Von 1967 bis 1976 absolviert Heynckes (v.l.) 39 Länderspiele für den DFB und schießt 14 Tore. 1972 wird er Europameister, ehe er sich zwei Jahre später zum Weltmeister krönt © imago 4/22 Als Nachfolger von Udo Lattek beginnt 1979 dann die Trainerlaufbahn von Heynckes. Die Borussia verpasst unter ihm zwar die Meisterschaft, doch hält Jupp das Team trotz zahlreicher Abgänge meist in der Spitzengruppe - und entdeckt nebenbei Lothar Matthäus © getty 5/22 1987 wechselt Heynckes zu den Bayern, mit denen er zwei Mal Meister wird. Mit dem damaligen Manager Uli Hoeneß verbindet ihn bis heute eine enge Freundschaft © getty 6/22 Nach der gewonnenen Meisterschaft '89 gönnt sich Heynckes mit seinen Spielern Hans Dorfner und Hansi Flick einen Champagner © getty 7/22 Nachdem Heynckes Anfang der 90er bei Bayern entlassen wird (Hoeneß spricht später von seinem "schwersten Fehler"), nimmt er nach einer erfolgreichen Zwischenstation in Bilbao 1994 als Trainer auf der Frankfurt-Bank Platz © getty 8/22 Nach nur einer Saison bei der Eintracht zieht es Heynckes wieder nach Spanien. Dort trainiert er zwei Jahre lang den CD Teneriffa. Mit bescheidenen Mitteln schafft er es ins Halbfinale des UEFA Cups, wo er gegen Schalke ausscheidet © imago 9/22 Sein Erfolg wird mit dem Interesse von Real Madrid belohnt, das ihn 1997 verpflichtet. Jupp holt mit den Königlichen direkt die Champions League, wird aber am Saisonende entlassen © imago 10/22 Seine nächste Station heißt Portugal: Benfica Lissabon gelingt mit der Verpflichtung des CL-Siegers ein großer Coup, er wird bei seinem Amtsantritt pompös empfangen © getty 11/22 Mit Benfica verpasst er den Meistertitel und wird Dritter in der portugiesischen Liga. Eine seiner Entdeckungen in seinem Jahr bei den Lissabonern: Robert Enke. Den späteren Nationaltorhüter macht er zum Kapitän © getty 12/22 Heynckes bleibt auch 2001 auf der iberischen Halbinsel, wechselt aber ins spanische Baskenland. Bilbao ist nun für zwei Jahre seine Heimat, den Klub bringt er erfolgreich ins Mittelfeld der Liga © getty 13/22 2003 kehrt Don Jupp nach Deutschland zurück. Genauer gesagt geht's nach Gelsenkirchen, wo der Erfolg aber ausbleibt. "Der Jupp ist ein Fußballer der alten Schule, aber wir haben 2004", meint S04-Manager Rudi Assauer und jagt Heynckes vom Hof © getty 14/22 2006 wird Heynckes nach einer Auszeit mit Kusshand von seiner alten Liebe, Mönchengladbach, aufgenommen. Doch der Erfolg bleibt aus, das Team landet auf einem Abstiegsplatz und "Osram" nimmt im Januar 2007 wieder seinen Hut © getty 15/22 Nachdem das Experiment Jürgen Klinsmann beim FC Bayern scheitert, holt Hoeneß seinen alten Freund Heynckes im April 2009 interimsweise an die Isar © getty 16/22 Die Münchner führt er in fünf Spieltagen immerhin noch zur Vize-Meisterschaft. Anschließend wartet eine neue Aufgabe auf den Trainer ... © getty 17/22 Leverkusen holt Heynckes zurück nach NRW. Die Zusammenarbeit wird ein voller Erfolg: 2009 kassiert Bayer in den ersten 24 Spielen keine einzige Niederlage - Rekord. Außerdem formt er Bayern-Leihgabe Toni Kroos und arbeitet mit Michael Ballack zusammen © getty 18/22 Nach dem Einzug in die Champions League lässt Heyckes seinen Vertrag 2011 in Leverkusen auslaufen - um sich dann abermals dem FC Bayern anzuschließen © getty 19/22 Es folgen zwei Saisons, in denen er mit Jürgen Klopp und dem BVB einen würdigen Gegner findet, der Heynckes 2012 zwei empfindliche Niederlagen in Liga und Pokal beschert ... © getty 20/22 Vor allem aber die Niederlage im "Finale dahoam" dürfte Heynckes geschmerzt haben. Im Champions-League-Finale gegen Chelsea erlebt er die vielleicht bittersten Minuten seiner Karriere © getty 21/22 Doch Jupp gelingt die Revanche! 2013 dominieren seine Bayern nicht nur die Liga, sondern sichern sich auch den DFB-Pokalsieg und den Champions-League-Titel - das Triple ist perfekt. Heynckes ist endgültig eine Legende © getty 22/22 Nachdem Pep Guardiola das Traineramt beim FCB anschließend übernahm, setzte sich Heynckes am Niederrhein zur Ruhe. Doch mit dem Rentnerdasein ist nun Schluss: Der 72-Jährige kehrt bis zum nächsten Sommer auf die Trainerbank der Bayern zurück

Heynckes stärkt die Triplesieger

Heynckes ist beileibe kein Trainer, der seinen Vorgänger in den Senkel stellen will, schließlich hat er seine Wertschätzung für Ancelotti bei seiner Präsentation eindeutig erklärt. Aber wer will, kann all diese Sätze auch als Kritik am Italiener verstehen, der offensichtlich zu viele Themen rund um die Mannschaft falsch oder gar nicht angegangen war.

Heynckes tritt dagegen aktuell auf wie der Elder Statesman, der in seiner langen Karriere schon alles gesehen hat, den nichts aus der Ruhe bringen kann und der am Ende auch Recht behalten wird.

Gegen Freiburg wird es eine erste Kostprobe seiner Mannschaft geben. Es wird ein Team rund um seine Vertrauensspieler und Triplesieger von 2013 sein. Eine große Rotation wird es in den kommenden Wochen nicht geben, das Team müsse erst gefestigt sein, bevor man ständig Änderungen vornehmen könne.

In sieben Monaten wird man wissen, ob Heynckes mit seinen Ankündigungen Recht hatte, oder ob er die geschürten Erwartungen nicht erfüllen konnte. Bis dahin werden noch einige Videobotschaften zwischen Jupp und Cando hin und her fliegen.