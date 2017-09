Ancelotti trainiert mit Kindern

Bundesliga Fr Jetzt Schalke-Leverkusen: Die Highlights vom Freitag J1 League Live Kawasaki -

Carlo Ancelotti nimmt sich nach der Trennung von Rekordmeister Bayern München Zeit für den Fußball-Nachwuchs. Der 58 Jahre alte Italiener wird am Montag in Jerusalem Kinder diverser Religionen im Rahmen des italienischen Friedensprojekts Assisi for Peace trainieren.

Gespielt wird auf einem Fußballfeld im armenischen Viertel Jerusalems, das vor einem Jahr dank Spenden eingeweiht worden war.

Das Projekt war von einigen Sportgrößen unterstützt worden, darunter die Ferrari-Piloten Sebastian Vettel und Kimi Räikkönen, Tennisstar Novak Djokovic, Italiens Fußball-Nationaltorhüter Gianluigi Buffon und Motorrad-Legende Valentino Rossi.

Nach der Etappe in Jerusalem wird sich Ancelotti italienischen Medien zufolge eine Auszeit in Kanada, der Heimat seiner Ehefrau Mariann, gönnen. Inzwischen erhielt Ancelotti Unterstützung aus Italien. "Ich habe mit Ancelotti telefoniert. Er ist eine Person, dem alle Italiener, die Fußball lieben, besonders dankbar sind", sagte Giovanni Malago, Präsident des italienischen Olympischen Komitees (CONI).

Auch Giancarlo Antognoni, Weltmeister von 1982 und Manager des AC Florenz, drückte seine Solidarität mit Ancelotti aus: "Ich dachte, der FC Bayern würde ihm mehr Zeit geben. Heute ist Fußball jedoch so schnell, dass man sofort vergisst, was ein Coach geleistet hat. Sicherlich wird Ancelotti keine Probleme haben, einen anderen Klub zu finden."