Alle wichtigen Infos zum Mbappe-Transfer

Paris Saint-Germain sichert sich allem Anschein nach die Dienste von Kylian Mbappe. PSG soll sich mit AS Monaco vorerst auf ein einjähriges Leihgeschäft geeinigt haben, nach diesem Jahr könnte Paris eine Kaufoption ziehen. Wie sieht der Deal im Detail aus? Wie hoch ist die Leihgebühr und Ablösesumme? SPOX liefert euch alle wichtigen Infos zum möglichen Transfer von Mbappe.

Wer ist Mbappe und wie alt ist er?

Kylian Sanmi Mbappé Lottin, wie er mit vollem Namen heißt, wurde am 20.12.1998 in Bondy geboren. Zum Zeitpunkt seines möglichen Wechsels nach Paris ist er somit gerade einmal 18 Jahre alt. Er gilt als einer der talentiertesten Fußballer weltweit und wird wegen seines jungen Alters hoch gehandelt.

In der letzten Saison gelang ihn mit der AS Monaco der große Durchbruch, als er mit seinen (wettbewerbsübergreifend) 26 Toren einen maßgeblichen Anteil am Gewinn der französischen Meisterschaft hatte. Außerdem ist Mbappe mit Monaco in der Champions League bis ins Halbfinale vorgestoßen - und hat auf dem Weg dorthin Manchester City und Borussia Dortmund geschlagen.

Die besten U21-Spieler der Welt © SPOX 1/21 Die ausgerufenen Summen für Youngsters werden immer absurder. Aber wer ist sein Geld eigentlich tatsächlich wert? SPOX macht das Ranking der besten U21-Spieler der Welt © getty 2/21 20. Jesus Vallejo (Eintracht Frankfurt, 20 Jahre) © getty 3/21 19. Marcus Rashford (Manchester United, 19) © getty 4/21 18. Gabriel Barbosa (Inter, 20) © getty 5/21 17. Christian Pulisic (Borussia Dortmund, 18) © getty 6/21 16. Kasper Dolberg (Ajax Amsterdam, 19) © getty 7/21 15. Mahmoud Dahoud (Borussia Mönchengladbach, 21) © getty 8/21 14. Youri Tielemans (RSC Anderlecht, 20) © getty 9/21 13. Thomas Lemar (AS Monaco, 21) © getty 10/21 12. Marco Asensio (Real Madrid, 21) © getty 11/21 11. Andre Silva (FC Porto, 21) © getty 12/21 10. Kingsley Coman (Bayern München, 21) © getty 13/21 9. Andreas Christensen (Borussia Mönchengladbach, 21) © getty 14/21 8. Julian Weigl (Borussia Dortmund, 21) © getty 15/21 7. Gabriel Jesus (Manchester City, 20) © getty 16/21 6. Gianluigi Donnarumma (AC Milan, 18) © getty 17/21 5. Timo Werner (RB Leipzig, 21) © getty 18/21 4. Leroy Sane (Manchester City, 21) © getty 19/21 3. Dele Alli (Tottenham Hotspur, 21) © getty 20/21 2. Ousmane Dembele (Borussia Dortmund, 20) © getty 21/21 1. Kylian Mbappe (AS Monaco, 18)

Wechsel zu PSG und Vertrag

Zunächst soll Kylian Mbappe laut L'Equipe für ein Jahr leihweise innerhalb der Ligue 1 zu Paris wechseln. Nach diesem Leihjahr besteht für PSG die Möglichkeit, den Stürmer für 150 Millionen Euro zu verpflichten, mit etwaigen Boni könnte die Summe noch auf bis zu 180 Millionen ansteigen.

Das Leihgeschäft wäre deshalb notwendig, damit Paris nicht gegen das UEFA Financial Fair-Play verstößt. Kylian Mbappe hätte beim AS Monaco noch einen Vertrag bis 2019. Über die Leihgebühr ist bislang noch nichts bekannt geworden.

Wann kommt es zur Vertragsunterzeichnung?

Zunächst hatte es geheißen, dass Mbappe am Montag zum Medizincheck in Paris erwartet wird. Allerdings soll Nationaltrainer Didier Deschamps Mbappe nicht vom Trainingslager der französischen Equipe abreisen lassen.

Gerüchten zufolge versucht nun PSG selbst, Ärzte ins Trainingslager zu schicken, damit der Transfer noch vor der Deadline am 31. August zustande kommen kann. Die Länderspielpause scheint den Parisern somit ein wenig in die Quere gekommen zu sein.

Mbappes Statistik in der Ligue 1 beim AS Monaco

Saison Einsätze Tore Vorlagen Gelbe Karten 2016/2017 44 26 14 2 2015/2016 14 1 2 1

Erfolge im Verein

Französischer Meister 2016/2017

U19-Europameister (2016)

Karriere in der Nationalmannschaft

Mbappe feierte am 25.03.2017 unter Didier Deschamps sein Debüt in der französischen Nationalmannschaft. In inzwischen vier Einsätzen erzielte Mbappe ein Tor.

Außerdem war er für diverse Jugendauswahlen für Frankreich im Einsatz. Mit der U19 holte er 2016 den Europameistertitel.

Transfer-Zugänge von PSG in der Saison 2017/2018