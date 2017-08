Bayerns B-Elf zahlt gegen Napoli Lehrgeld

Boxen So 27 Aug Mayweather vs. McGregor - AUF DAZN! UEFA Champions League Live Basaksehir -

Brügge Copa Sudamericana LDU Quito -

Bolivar Serie A Santos -

Flamengo Copa Sudamericana Olimpia -

Nacional UEFA Europa League Fenerbahce -

Sturm Graz Serie A Sao Paulo -

Curitiba Copa Sudamericana Junior -

Deportivo Cali Ligue 2 Lens -

Nimes First Division A Lüttich -

Genk Ligue 1 Monaco -

Toulouse Championship Sunderland -

Derby J1 League Kashiwa -

Kobe Premiership Celtic -

Hearts Club Friendlies Crystal Palace -

FC Schalke 04 Championship Fulham -

Norwich Club Friendlies RB Leipzig -

Stoke Ligue 1 PSG -

Amiens Club Friendlies Liverpool -

Bilbao Club Friendlies Tottenham -

Juventus Championship Aston Villa -

Hull Ligue 1 Lyon -

Straßburg Ligue 1 Metz -

Guingamp Ligue 1 Montpellier -

Caen Ligue 1 St. Etienne -

Nizza Ligue 1 Troyes -

Rennes CSL Shanghai SIPG -

Tianjin Quanjian First Division A Gent -

Antwerpen Ligue 1 Lille -

Nantes Allsvenskan Sundsvall -

Östersunds Club Friendlies SC Freiburg -

FC Turin Ligue 1 Angers -

Bordeaux Club Friendlies Brighton -

Atletico Madrid Championship Bolton -

Leeds First Division A Anderlecht -

Oostende 1. HNL Dinamo Zagreb -

Hajduk Premier League Zenit -

Spartak Moskau Club Friendlies Inter Mailand -

Villarreal Ligue 1 Marseille -

Dijon Copa Libertadores River Plate -

Guarani J1 League Shimizu -

Osaka J1 League Kobe -

Kashima Premier League Ural Yekaterinburg -

Zenit League Cup Colchester -

Aston Villa Copa Libertadores Gremio -

Godoy Cruz Club Friendlies Sevilla -

AS Rom CSL Hebei CFFC -

Shanghai SIPG Copa Libertadores Botafogo -

Nacional Ligue 1 Nizza -

Troyes First Division A Zulte Waregem -

Club Brügge Premiership Patrick Thistle -

Celtic CSL Shandong -

Shanghai Shenhua Championship Brentford -

Notthingham Premier League ZSKA Moskau -

Spartak Moskau Ligue 1 Nantes -

Marseille Championship Middlesbrough -

Sheffield Utd Ligue 1 Amiens -

Angers Ligue 1 Bordeaux -

Metz Ligue 1 Caen -

Saint-Etienne Premier League Chelsea -

Burnley (Delayed) Eredivisie Heracles -

Ajax J1 League Tokyo -

Kobe J1 League Kawasaki -

Kashima CSL Jiangsu -

Tianjin Eredivisie Feyenoord -

Twente Premier League Newcastle -

Tottenham Club Friendlies Zwickau -

Dortmund Ligue 1 Dijon -

Monaco Premier League Man United -

West Ham Allsvenskan Norrköping -

Djurgården First Division A Charleroi -

Anderlecht Super Cup Juventus -

Lazio Ligue 1 Guingamp -

PSG

Der FC Bayern München hat auch das zweite Spiel beim Audi Cup 2017 verloren. Einen Tag nach dem 0:3 gegen den FC Liverpool unterlag der Gastgeber dem SSC Neapel mit 0:2 (0:1).

Vor 66.000 Zuschauern in der Allianz Arena brachte Kalidou Koulibaly Napoli per Abstauber in Führung (14.). Der eingewechselte Emanuele Giaccherini sorgte für den Endstand (55.). Nach dem Spiel gab es ein lautstarkes Pfeifkonzert.

Am Samstag treten die Bayern im Duell um den deutschen Supercup bei Borussia Dortmund an (20.30 Uhr im LIVETICKER), müssen dabei aber auf die verletzten Thiago und James verzichten.

Der Spielfilm:

Vor dem Anpfiff: Ancelotti mit der Komplettrotation und elf Neuen in der Startelf. Kimmich ist Kapitän, Rudy und Süle feiern ihr Debüt im Bayern-Trikot.

Bei Napoli sind nur noch vier Spieler vom Vortag übrig, aber die Offensive ist mit Hamsik, Insigne, Mertens und Callejon prominent besetzt.

FC Bayern München: Früchtl - Kimmich, Süle (77. Awoudja), Mai, Friedl - Rudy (77. Fein), Sanches - Coman (64. Ribery), Vidal (64. Tolisso), Tilmann - Wintzheimer (64. Crnicki)

SSC Neapel: Sepe (46. Cabral) - Maggio (61. Hysaj), Maksimovic (61. Chiriches), Koulibaly, Ghoulam (46. Rui) - Diawara (61. Jorginho), Zielinski (78. Pavoletti), Hamsik (46. Rog) - Callejon (61. Allan), Mertens (78. Milik), Insigne (46. Giaccherini)

14., 0:1, Koulibaly: Nach einem Freistoß von rechts kommt Maksimovic am Fünfer frei zum Abschluss. Früchtl pariert noch stark, gegen den Nachschuss von Koulibaly ist er aber chancenlos.

37.: Tilmann legt links im Strafraum auf Sanches ab. Der zieht sofort mit links ab, Koulibaly fälscht noch ab und das Ding schrammt hauchdünn am rechten Pfosten vorbei.

55., 0:2, Giaccherini: Callejon setzt sich auf rechts im Strafraum durch und spielt den Ball in den Rücken der Abwehr. Giaccherini zieht aus 13 Metern aus der Drehung ab, links neben dem Pfosten schlägt's ein.

Fazit: Neapel nutzte seine wenigen Chancen konsequenter. Bayern zwar willig, aber in dieser Besetzung mit zu wenig Qualität.

Der Star des Spiels: Kalidou Koulibaly. Stand beim 1:0 goldrichtig und organisierte Napolis Verteidigung. Hatte die mit Abstand meisten Ballaktionen, gewann fast 80 Prozent seiner Zweikämpfe und brachte 94 Prozent seiner Pässe zum Mann.

Der Flop des Spiels: Manuel Wintzheimer. Harter Stand gegen die kantige Innenverteidigung der Italiener. Musste auf diesem Niveau erstmal Lehrgeld zahlen, konnte sich nicht behaupten und technisch unsauber.

Der Schiedsrichter: Benjamin Cortus. Hatte nur wenige Probleme mit der an sich fairen Partie.

Miki, Mario & Co. - Rekordverkäufe des BVB © getty 1/21 In schöner Regelmäßigkeit erzielt Dortmund hohe Ablösesummen für seine Stars und Talente. Hier gibt's die Rekordverkäufe der Schwarzgelben - und zwar die Top 20... © getty 2/21 20. Mladen Petric - 2008/09 für 7,3 Mio. Euro zum Hamburger SV © getty 3/21 19. Paulo Sousa - 1997/98 für 7,6 Mio. Euro zu Inter Mailand © getty 4/21 17. Ivan Perisic - 2012/13 für 8 Mio. Euro zum VfL Wolfsburg © getty 5/21 17. Jonas Hofmann - 2015/16 für 8 Mio. Euro zu Borussia Mönchengladbach © getty 6/21 16. Lucas Barrios - 2012/13 für 8,5 Mio. Euro zu Guangzhou Evergrande (China) © getty 7/21 15. Torsten Frings - 2004/05 für 9,25 Mio. Euro zum FC Bayern München © getty 8/21 13. Nuri Sahin - 2011/12 für 10 Mio. Euro zu Real Madrid © getty 9/21 13. Tomas Rosicky - 2006/07 für 10 Mio. Euro zum FC Arsenal © getty 10/21 11. Ciro Immobile - 2015/16 für 11 Mio. Euro zum FC Sevilla © getty 11/21 11. Kevin Kampl - 2015/16 für 11 Mio. Euro zu Bayer Leverkusen © getty 12/21 10. Adrian Ramos - 2017/18 für 12 Mio. Euro zu Chongqing Dangdai Lifan (China) © getty 13/21 9. Jörg Heinrich - 1998/99 für 12,6 Mio. Euro zum AC Florenz © getty 14/21 8. Sven Bender - 2017/18 für 15 Mio. Euro zu Bayer Leverkusen © getty 15/21 7. Shinji Kagawa - 2012/13 für 16 Mio. Euro zu Manchester United © getty 16/21 5. Matthias Ginter - 2017/18 für 17 Mio. Euro zu Borussia Mönchengladbach © getty 17/21 5. Evanilson - 2001/02 für 17 Mio. Euro zum AC Parma © getty 18/21 4. Ilkay Gündogan - 2016/17 für 27 Mio. Euro zu Manchester City © getty 19/21 3. Mats Hummels - 2016/17 für 35 Mio. Euro zum FC Bayern München © getty 20/21 2. Mario Götze - 2013/14 für 37 Mio. Euro zum FC Bayern München © getty 21/21 1. Henrikh Mkhitaryan - 2016/17 für 42 Mio. Euro zu Manchester United

Das fiel auf: