FC Basel verpflichtet van Wolfswinkel

Mittwoch, 14.06.2017

"Mit Ricky van Wolfswinkel verpflichtet der FC Basel 1893 einen erfahrenen Stürmer, der sich in der Vergangenheit an verschiedenen Stationen durch seine große Treffsicherheit ausgezeichnet hat", ließ der Klub auf seiner Website verlauten.

Der zweimalige holländische Nationalspieler unterschreibt einen Vertrag bis 2020. In der vergangenen Saison erzielte er in der Eredivisie 20 Tore in 32 Spielen.

Ricky van Wolfswinkel im Steckbrief