Podolski in Japan: Alle Infos zum Wechsel

Lukas Podolski ist nach zwei Jahren bei Galatasaray Istanbul nach Japan in die J-League gewechselt. Sein nächster Karriere-Stop heißt Vissel Kobe. Wie sieht sein Plan in Japan aus? Was verdient er? SPOX hat alle Infos zu Podolskis Vertrag, seinen Teamkollegen und vieles mehr - verfolgen kann man den Weg des Stürmers in Asien live auf DAZN.

Wo spielt Lukas Podolski?

Der 32-Jährige wechselte im Sommer 2017 von Galatasaray Istanbul zum japanischen Erstligisten Vissel Kobe. Der Weltmeister von 2014 brachte den Türken eine Ablösesumme in Höhe von 2,6 Millionen Euro ein.

Podolski stieg damit ein Jahr früher aus seinem bis 2018 datierten Vertrag aus. Bei Vissel steht Podolski ab 01. Juli 2017 unter Vertrag.

Das waren Podolskis bisherige Profi-Stationen mit allen Pflichtspieleinsätzen und -toren:

Zeit Verein Spiele Tore 2003 - 2006 1. FC Köln 83 51 2006 - 2009 FC Bayern München 106 26 2009 - 2012 1. FC Köln 96 35 2012 - 2015 FC Arsenal 82 31 1/2015 - 6/2015 Inter Mailand 18 1 2015 - 2017 Galatasaray Istanbul 70 34 ab Juli 2017 Vissel Kobe - -

Wieviel verdient Podolski bei Vissel Kobe?

Es gab im Vorfeld des Wechsels etliche Spekulationen über einen Wechsel von Podolski nach China. Der zu große kulturelle Unterschied habe ihm und seiner Familie jedoch den Umzug dorthin erschwert. Auch deswegen soll sich Podolski für Japan entschieden haben. Dort bezieht der Deutsche ein stattliches Gehalt.

Nach Angaben der Bild winken Podolski bei seinem Zweieinhalb-Jahresvertrag inklusive Prämien bis zu acht Millionen Euro netto pro Jahr.

Wo kann ich Lukas Podolski live sehen?

Alle Spiele des Kölschen Jung in Japan werden live auf DAZN übertragen. Der Streamingdienst besitzt die Rechte an der japanischen Liga für die nächsten zehn Jahre ab 2017. Alle Spiele gibt es auch im Re-Live. Außerdem gibt es Highlight-Clips zu jeder Partie auf SPOX. Das Abonnement kann für 9,99 Euro im Monat gebucht und jederzeit gekündigt werden.

Wann beginnt die Saison in Japan?

Podolski stößt gewissermaßen zur Halbzeit zu seinem neuen Verein. Die 25. Spielzeit der japanischen Liga begann am 25. Februar und endet am 2. Dezember. Theoretisch könnte Podolski am 1. Juli direkt mitwirken, wenn Vissel Kobe am 17. Spieltag auswärts auf Kawasaki Frontale trifft.

Wie ist der Modus der J-League?

Insgesamt spielen 18 Teams um die japanische Meisterschaft. Drei Mannschaften steigen ab, fünf Klubs spielen in den Playoffs um den Titel. Der Tabellenführer nach 34 Spieltagen qualifiziert sich dabei automatisch für das Playoffs-Finale.

Diese Teams kämpfen um den Einzug in dieses Endspiel:

Der Erstplatzierte der Hinrundentabelle

Der Erstplatzierte der Rückrundentabelle

Der Zweitplatzierte der Gesamttabelle

Der Drittplatzierte der Gesamttabelle

Dabei können natürlich Dopplungen vorkommen. Das bedeutet, es gibt mindestens drei Teams und maximal fünf Teams, die um den Titel kämpfen. Das Finale wird in Hin- und Rückspiel ausgetragen.

Wer hat die J-League 2016 gewonnen?

Die Gesamttabelle nach 34 Spieltagen:

Rang Team Punkte 1. Urawa Red Diamonds 74 2. Kawasaki Frontale 72 3. Kashima Antlers 59 4. Gamba Osaka 58 5. Omiya Ardija 56 6. Sanfrecce Hiroshima 55 7. Vissel Kobe 55 8. Kashiwa Reysol 54 9. FC Tokyo 52 10. Yokohama Marinos 51 11. Sagan Tosu 46 12. Vegalta Sendai 43 13. Jubilo Iwata 36 14. Ventforet Kofu 31 15. Albirex Niigata 30 16. Nagoya Grampus 30 17. Shonan Bellmare 27 18. Avispa Fukuoka 19

Diese Teams haben sich für die Playoffs qualifiziert:

Urawa Red Diamonds (Gesamtführender und Gewinner der Rückrunde)

Kawasaki Frontale (Zweitplatzierter der gesamten Saison)

Kashima Antlers (Drittplatzierter der gesamten Saison und Gewinner der Hinrunde)

Halbfinale:

Kawasaki Frontale - Kashima Antlers 0:1

Finale:

Hinspiel: Kashima Antlers - Urawa Red Diamonds 0:1

Kashima Antlers - Urawa Red Diamonds 0:1 Rückspiel: Urawa Red Diamonds - Kashima Antlers 1:2

Urawa Red Diamonds - Kashima Antlers 1:2 Meister: Kashima Antlers

Wie erfolgreich ist Vissel Kobe?

Trotz einiger namhafter Spieler, die für den 1994 gegründeten Klub bereits die Schuhe geschnürt hatten - wie zum Beispiel Michael Laudrup - gelang Vissel Kobe noch kein Titelgewinn. Der Verein hatte stattdessen immer wieder mit Abstiegssorgen zu kämpfen.

Die beste Platzierung der Vereinsgeschichte schaffte das neue Team von Lukas Podolski tatsächlich im vergangenen Jahr. Vissel kletterte dank einer starken Rückrunde (35 Punkte) noch auf Rang sieben.

Wer ist Podolskis Trainer?

Podolskis Coach wird zumindest bis Dezember 2017 Nelsinho heißen. Dann läuft der Vertrag des 66-jährigen Brasilianers aus. Nelsinho war zuvor schon häufiger in Japan und Brasilien als Trainer tätig und holte unter anderem 2011 den japanischen Meistertitel mit Kashiwa Reysol.

Hat Podolski prominente Mitspieler?

Podolski ist auf seinem Level auf weiter Flur bei Vissel Kobe. Kapitän und Stürmer Leandro (32, Brasilien) ist zwar zweifacher Torschützenkönig der J-League, spielte bisher jedoch nur in Katar und Japan. Zudem laboriert Leandro derzeit an einem Kreuzbandriss.

Kazuma Watanabe (30), ebenfalls Stürmer, spielte immerhin schon einmal für die japanische Nationalmannschaft. Beim 3:2-Sieg im Freundschaftsspiel gegen den Jemen 2010 bereitete Watanabe einen Treffer vor.

Keeper Seung-Gyu Kim ist da noch der prominenteste Mitspieler Podolskis. Der 26-Jährige steht aktuell bei 21 Einsätzen für die südkoreanische Nationalmannschaft.

Welche Stars spielen in der J-League?

Der einzige gestandene Star der J-League heißt bis zu Podolskis Ankunft Hiroshi Kiyotake. Der 27-Jährige wechselte nach seinen Stationen beim 1. FC Nürnberg und Hannover 96 vom FC Sevilla zu Cerezo Osaka.

Deutsche Spieler in Japan

Über die Jahre versuchten sich bereits einige andere Spieler mit deutschem Pass in Fernost. Hier gibt es die Auflistung der größten Namen.