Garcia: "Bundesliga wäre ein Traum"

Freitag, 19.05.2017

"Die englische, die spanische und vor allem die deutsche Liga sind sehr attraktiv für jeden Trainer", so Garcia gegenüber SPORT. Der RB-Trainer wurde lange mit dem FC Barcelona in Verbindung gebracht, stellt aber klar: "Es gibt keinen Kontakt."

Somit verbleibt er vorerst in der "kleinen" Bundesliga Österreichs. Eines Tages würde er jedoch gerne Trainer in der "großen" Bundesliga aus Deutschland sein: "Es muss nicht Leipzig sein, es kann jede Mannschaft werden. Natürlich wäre das ein Traum, das ist klar."

Dabei bindet er sich auch nicht unbedingt an seinen Vertrag in Salzburg. "Ich habe noch ein Jahr, aber im Fußball weiß man nie, was in der nächsten Woche passiert. [...] Man muss immer für alles vorbereitet sein und die Gegenwart einfach leben."

