Marcello Lippi kündigt Karriereende an

Montag, 15.05.2017

Für den italienischen Weltmeister-Coach Marcello Lippi soll China das letzte Traineramt seiner Karriere sein. Dies teilte der 69-Jährige, der Italien 2006 in Deutschland zum WM-Triumph geführt hatte, am Montag mit. "Wenn dieses Abenteuer beendet ist, werde ich nach Italien zurückkehren und nicht mehr trainieren", sagte Lippi, der seit Oktober 2016 die chinesische Nationalmannschaft betreut, dem italienischen Staatsfernsehen RAI.

Lippi war in China angetreten, um die Mannschaft zur WM-Endrunde 2018 in Russland zu führen. Derzeit belegt China in der Asien-Qualifikation allerdings nur den fünften Platz, hatte zuletzt aber durch einen Sieg gegen Südkorea aufhorchen lassen. Bei einem Rückstand von sieben Punkten auf den dritten Gruppenplatz (Usbekistan) und nur noch drei ausstehenden Spielen ist die zweite WM-Quali nach 2002 allerdings kaum noch möglich.

Marcello Lippi im Steckbrief