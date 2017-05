Badstuber: "Es zieht mich ins Ausland"

Samstag, 13.05.2017

"Die Reise ist hier zu Ende. Ab Sommer kommt etwas Neues auf mich zu, worauf ich mich sehr freue. Es war von Anfang an geplant, dass es fünfeinhalb Monate auf Schalke werden", sagte er in der Mixed Zone im Anschluss an das 1:1-Remis zwischen Königsblau und dem Hamburger SV.

Trauer oder gar Zorn über die Art und Weise, wie der Rekordmeister die Entscheidung über Badstubers Zukunft öffentlich machte, hegt der Ur-Bayer allerdings nicht: "So ist das Leben. Ich bin lange genug dabei - das Fußball Geschäft verändert sich. Trotzdem war Bayern München für mich 15 Jahre pure Liebe und Leidenschaft. Ich werde dem Verein immer verbunden bleiben."

"Vom Gefühl her war es klar, dass ich nicht zum FC Bayern zurückehre", gab der Innenverteidiger zu und deutete gleichzeitig an, dass er der Bundesliga den Rücken kehren möchte: "Es zieht mich eher ins Ausland, doch was das Land angeht, bin ich flexibel. Es laufen bereits Gespräche, doch eine Entscheidung ist noch nicht gefallen." Einzig einen Wechsel nach China kann der Ex-Nationalspieler ausschließen.

