Die Top-11 aus Englands Unterhaus

David Wagner, Huddersfield Town, 45

Wer sonst? Aus einem Abstiegskandidaten einen Playoff-Teilnehmer gemacht? Check! Den Zuschauerschnitt um über 5.000 Menschen gesteigert? Check! Liebe zwischen Region und Verein wiederentfacht? Check! Scouting auf höchstem Niveau - mit Drittligabudget einen Erstligakandidaten geformt: Check! Es kann nur einen geben. David Wagner. By far. Er hat die Championship ein Stück weit revolutioniert. Seine Spielweise, sein Kaderbau, seine Art. Wagner ist en vogue - auch in der Premier League. Huddersfield hat einen riesen Griff gemacht. Und sie wissen es.

Cut verpasst: Jaap Stam

Torwart

Daniel Bentley: FC Brentford, 23

Joe Hart als Englands Nummer 1 ablösen: Die Ziele Daniel Bentleys sind groß aber klar formuliert. Aufstieg in seiner ersten Drittliga-Saison mit Southend. Nach einer drittklassigen Saison dann der Wechsel in den Griffin Park. Bentley gehört die Torwart-Zukunft Englands. Sein Spielstil: loud & proud. Fußballerische Fähigkeiten - gerne auch mal mit Risiko - kombiniert mit guten Reflexen. Arbeitgeberkausal viel beschäftigt, trotz häufiger Tests (nur zwei Torwärte haben mehr Paraden) aber "nur" 65 Mal überwunden: Nach einer tollen Saison nur Formalien von einem Premier-League-Tor entfernt.

Cut verpasst: Ali Al-Habsi

Verteidigung

Tommy Smith, Huddersfield Town, 25

Gegenwart, Zukunft und Reinkarnation der Idee Wagner-Revolution in Yorkshire. Wie kein Kaderspieler lebt der Außenspieler den Teamnamen Terriers. Außer Attitüde bietet Smith Attitüde, Attitüde und eine unfassbare Einstellung. Smith ist nicht der beste Fußballer - im EFL-Land schlägt Arbeit manchmal aber Talent. Vor fünf Jahren arbeitslos, folgte im September 2012 die Entscheidung seiner Karriere und 2016/17 die Saison seines Lebens. Als Interimskapitän und bester Vorlagengeber der Terriers führt Smith Huddersfield in die Play-Offs. Berti-Vogts-Style.

Cut verpasst: Bruno

Lewis Dunk, Brighton & Hove Albion, 25

Sein Ruf eilt ihm seit Jahren in der Championship voraus: Der stärkste Turm der ganzen Liga. Über 70 Prozent gewonnener Kopfballduelle und die zweitmeisten Balleroberungen. Dunk verankert die beste Defensive der Liga - und spielt in der kommenden Saison endlich da, wo er hingehört: in der ersten Klasse des Landes. Und zwar mit den Seagulls, bei denen er trotz Interesse von Everton und West Brom langfristig unterschrieben hat.

Cut verpasst: Pontus Jansson

Jamaal Lascelles, Newcastle United, 23

Rafa Benitez hat sich sofort festgelegt. Jamaal Lascelles ist Anführer im Unternehmen Newcastles Saisonunfall 2015/16 auszubeulen. Magpies-Kapitän mit Anfang 20. Und das Amt hat ein Sternchen verdient: Dem Vernehmen nach war die Kabine während und nach dem Abstieg durchdrungen von schlechter Stimmung. Lascelles ging voran - deutlich, laut und klug. Wie auch auf dem Platz. Präsenz und Physis überzeugen sofort. Lascelles ist der Boss des Meisters.

Cut verpasst: Marc Roberts

Ryan Sessegnon, FC Fulham, 16

16! Sweet Sixteen! Ryan Sessegnon ist nicht nur das größte Talent der Liga - er ist mit 16 Jahren Stammspieler und Leistungsträger bei den Cottagers. Frech, dribbelstark und mit Zug zum Tor - gegen Saisonende wanderte der Teenager immer weiter vor in der Fulham-Formation. Noch trifft er nicht immer die richtige Entscheidung, neigt dazu, die Defensive zu vergessen. Aber: Der englische Junioren-Nationalspieler bekommt wegen seines unbändigen Potenzials den Zuschlag auf einer der umkämpftesten Positionen. 16!

Cut verpasst: Charlie Taylor

