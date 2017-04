Ronaldinho: "Hätte für United spielen können"

Samstag, 08.04.2017

"Darüber habe ich nie nachgedacht", antwortete er auf die Frage, ob er seinerzeit einen Wechsel in die Premier League in Erwägung gezogen hätte. Vor allem die Red Devils sollen damals stark am Weltmeister als Ersatz für den zu Real Madrid abgewanderten David Beckham interessiert gewesen sein: "Ich hätte auch für einen anderen Klub spielen können. Aufgrund meiner Freundschaft mit Sandro Rosell wechselte ich aber zu Barcelona. Ich hätte auch für Manchester United spielen können. Mir als Weltmeister standen natürlich viele Türen offen", so Ronaldinho.

Im Trikot des FC Barcelona bestritt er schließlich 198 Spiele, in denen er 91 Treffer erzielte. Für seine starken Leistungen wurde er 2004 und 2005 mit dem Weltfußballertitel ausgezeichnet.

Ronaldinho im Steckbrief