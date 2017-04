Jonker will van Gaal als Bondscoach

Mittwoch, 26.04.2017

Seit der Entlassung von Danny Blind Ende März ist der Posten des niederländischen Nationaltrainers vakant. Der bisherige Top-Kandidat Henk ten Cate sagte am Mittwoch ab.

Jonker, der von 2009 bis 2011 an der Seite von van Gaal bei Bayern München gearbeitet hatte, hält den 67-Jährigen für den richtigen Mann für einen Neuanfang. "Es geht um zwei Dinge. Kurzfristig um die Nationalmannschaft, da könnte er als Nationaltrainer sehr hilfreich sein", sagte Jonker: "Aber noch wichtiger ist, dass es einen Plan für die Zukunft gibt. Und in diesem Bereich ist Louis van Gaal auch überragend, um ihn von Experten ausführen zu lassen."

Nach dem dritten Platz bei der WM 2014 unter van Gaal hatten die Niederlande unter Blind die EM 2016 verpasst. Und auch die Qualifikation für die WM 2018 liegt in weiter Ferne.

Es braucht einen Boost

"Im Fußball braucht man immer eine Vision, eine Philosophie für die Zukunft", sagte Jonker: "Louis van Gaal und ich haben vor 15 Jahren einen Plan ausgearbeitet, danach ist nichts mehr gekommen. Da muss man wirklich wieder Gas geben. Ich sage nicht, dass alles schlecht ist, wir bilden immer noch gute Spieler aus. Aber man muss versuchen, voranzukommen. Da braucht man wieder einen Boost."

Den wird es mit ten Cate (62) nicht geben. "Mir wurde der Job am Montag angeboten, aber ich habe entschieden, es nicht zu machen", sagte der derzeitige Trainer von Al-Dschasira aus Abu-Dhabi der Zeitung De Telegraaf. Möglicher Kandidat für den Bondscoach-Posten ist noch der ehemalige Gladbacher Trainer Dick Advocaat (69). Der ehemalige Leverkusener Chefcoach Roger Schmidt (50) hatte dem königlich-niederländischen Verband ebenfalls eine Absage erteilt.

Der KNVB möchte vor dem nächsten Länderspiel am 31. Mai gegen Marokko den neuen Bondscoach präsentieren. Das nächste WM-Qualifikationsspiel findet am 9. Juni gegen Luxemburg statt. Der WM-Dritte von 2014 hat noch fünf Quali-Spiele zu absolvieren. In der Gruppe A steht das Team auf dem vierten Platz hinter Frankreich, Schweden und Bulgarien. "Ich glaube, man muss einfach ruhig bleiben und einen guten Plan für die Nachwuchsarbeit erstellen", sagte Jonker.

