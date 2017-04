Medien: Monaco an Barca-Talent interessiert

Mittwoch, 26.04.2017

Seit 2010 spielt Mboula in den Jugendmannschaften des FC Barcelona, zuletzt machte der Spanier mit einem sehenswerten Treffer in der Youth League auf sich aufmerksam. Gesehen hat dieses Tor wohl unter anderem der AS Monaco, so berichtet die SPORT.

Demnach seien die Monegassen seit mindestens einem Monat darum bemüht, Mboula ins Fürstentum zu locken. Der Flügelspieler habe demnach mit 18 Jahren eine Ausstiegsklausel in Höhe von drei Millionen Euro. Beide Klubs würden nun verhandeln, da Monaco die Ablöse wohl gerne senken würde.

Barcelona reagierte auf das Werben von Monaco wohl mit einem neuen Vertragsangebot und der baldigen Berufung in das B-Team der Katalanen. Der Klub aus der Ligue 1 offeriert allerdings Fußball im ersten Team und soll damit vorneliegen.

Die Berater Mboulas sollen bereits in Monaco gewesen sein und sich dort mit Vize-Präsident Vadim Vasilyev getroffen haben. Neben Monaco nennt der Bericht auch Borussia Dortmund als Interessenten. Konkret sei jedoch nur das Angebot des AS.

Jordi Mboula im Steckbrief